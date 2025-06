Telefonata intercettata: Oaktree costringe l’Inter al biscotto | Ci sono troppi soldi in ballo

Clamoroso Inter: Oaktree costringe la squadra a fare il biscotto. Ci sono troppi soldi in ballo per non passare il turno.

L’Inter ha potenzialmente tre risultati utili per passare alla fase successiva del Mondiale per Club, ma c’è un risultato in particolare che sarebbe gradito dalla dirigenza nerazzurra. Manca ancora un’ultima partita, gli ultimi 90′ minuti per vedere Thuram e compagni, eventualmente, agli ottavi di finale della competizione.

A fare la differenza nell’ultima uscita contro Urawa Reds è stato un gol decisivo al 92esimo di Carboni. Quasi 80′ minuti di agonia per l’Inter, segnati dal gol di Watanabe all’11esimo. Poi il pareggio di Lautaro tardivo, al 78esimo per la precisione, e il gol vittoria di Carboni che ha fatto esplodere di gioia i tifosi nerazzurri.

In caso di mancata vittoria la qualificazione alla fase successiva sarebbe stata nettamente compromessa ma così non è stato. E in ballo ci sono soldi, anche tanti. A sorridere alla formazione nerazzurra c’è stato anche l’ultimo risultato del River Plate. Los Millonarios hanno infatti pareggiato per 0-0 contro il Monterrey tenendo i messicani a distanza.

E giovedì l’Inter di Chivu dovrà vedersela in uno scontro diretto per la qualificazione agli ottavi, proprio contro il River. Entrambe le compagini, sia quella italiana che quella argentina, hanno lo stesso numero di punti in classifica: quattro. Il regolamento FIFA, in caso di arrivo a pari punti parla chiaro ma dietro c’è sempre il Monterrey ad inseguire.

Un punto d’oro

I messicani infatti, nonostante i due stop contro Inter e River, si trovano a quota 2 punti. Dunque giovedì contro Urawa avranno un solo risultato utile. La vittoria. Per Sergio Ramos e compagni sarà necessario ottenere i tre punti e poi pregare. La squadra dell’omonima città messicana dovrà infatti sperare che le due formazioni lì davanti non si assicurino un punto a testa.

Le combinazioni possibili sono diverse e in parte spaventano ancora i tifosi dell’Inter. Ma uno dei più classici biscotti, come riportato da fanpage.it, che nel mondo del calcio non sono mai mancati, potrebbe salvare la situazione e salvaguardare le casse della società nerazzurra. Le entrate in caso di passaggio agli ottavi sarebbero cospicue.

L’ipotesi migliore

L’ipotesi migliore per Chivu e i suoi, resta il 2-2 contro il River. Primo posto nel girone per l’Inter, con tre gol segnati negli scontri diretti. Gli argentini a quel punto sarebbero secondi e il Monterrey terzo e quindi eliminato. In questo caso anche la vittoria dei messicani contro Urawa diventerebbe del tutto inutile.

Appare chiaro dunque che un pareggio, attenzionando la differenza reti, farebbe comodo all’Inter per la qualificazione agli ottavi. Nel caso in cui infatti il River dovesse vincere, si complicherebbero i piani di Marotta e dalla sua formazione, che allora dovrebbero vedere perdere o pareggiare il Monterrey contro Urawa. Insomma adesso non resta che attendere le sfide di giovedì.