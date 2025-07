Telefonata di Gattuso nella sede del Napoli: è una furia scatenata | Danno enorme di De Laurentiis alla Nazionale

Gattuso è a dir poco furibondo. Il ct della Nazionale italiana ha direttamente telefonato la sede del Napoli vista la situazione.

Gennaro Gattuso è a dir poco incontenibile. Nelle ultime ore ha mostrato tutta la propria garra. Non solo in campo, ma anche seduto in panchina, il ct della Nazionale italiana di calcio, ha dimostrato di avere ancora un carisma non indifferente. E al momento avrebbe preso di mira il Napoli di Antonio Conte.

Da poco diventato commissario tecnico dell’Italia, Gattuso vuole imparare a conoscere meglio i propri giocatori e uno del Napoli potrebbe vederlo sempre meno spesso in azione. Una situazione decisamente scomoda per il neo-commissario tecnico, che dunque ha voluto chiarire la sua posizione con il club.

Il Napoli lo scorso anno ha vinto il quarto scudetto della propria storia dopo una lunga battaglia, terminata solamente all’ultima giornata, contro Atalanta prima e Inter poi. I partenopei hanno festeggiato per la quarta volta e adesso non vogliono vedere questo ciclo interrotto bruscamente dopo un solo anno.

E allora Antonio Conte, assieme al grande aiuto della dirigenza capitanata dal ds Manna e coordinato dal patron Aurelio De Laurentiis, ha iniziato a piazzare i primi colpi in questo campionato. Spicca ovviamente, il nome di Kevin De Bruyne, che dopo l’esperienza pluriennale al City è sbarcato in Italia.

Manna non si ferma

Nelle ultime ore è poi stato annunciato Noa Lang direttamente dal PSV. L’olandese darà maggiore profondità e qualità alla rosa dei partenopei che vogliono essere ancora più competitivi. Non va inoltre dimenticato l’acquisto di Marianucci dall’Empoli. Per il difensore classe 2004 sono stati sborsati 9 milioni.

Ma non è finita qui. Cyril Ngonge è in partenza direzione Torino dopo un anno in Campania tutt’altro che esaltante. Nel frattempo Milinkovic-Savic, è stato individuato come possibile successore di Alex Meret per la porta azzurra. L’accordo è vicinissimo e si attende solo la fumata bianca.

Una situazione delicata

Ma c’è un giocatore che molto presto vestirà la maglia del Napoli ed è seguito sia dagli azzurri che vogliono accoglierlo, sia da Gennaro Gattuso, che vuole vederlo in azione anche e soprattutto con la sua nuova Nazionale di calcio. Stiamo ovviamente parlando del bomber dell’Udinese Lorenzo Lucca.

Nelle prossime ore il giocatore verrà annunciato dal Napoli. Un vero e proprio affare che però ha già fatto storcere il naso a Gattuso. Con i partenopei, Lucca, potrebbe vedere di meno il campo, e questo potrebbe portare il ct a non poterlo giudicare sufficientemente. Bisognerà capire quante volte e per quanto tempo Conte lo manderà in campo.