Telefonata al padre di Camarda: Allegri lo rivuole a Milano | Sciolto il prestito con il Lecce
Massimiliano Allegri vuole rivedere il giocatore a Milano: termina in anticipo il prestito con il Lecce. Le ultime.
Il 7 luglio scorso Igli Tare assieme all’intera dirigenza del Milan ha deciso di mandarlo in prestito per “fargli fare le ossa”, ma adesso potrebbe già ritornare a casa base. Stiamo parlando di Francesco Camarda. Il giovane attaccante, gioiellino di proprietà dei rossoneri, sarebbe vicino al ritorno a Milanello.
Nel corso della sessione estiva di calciomercato la punta centrale classe 2008, dal futuro roseo, è stata mandata in prestito al Lecce. Sempre in una squadra di Serie A dunque, per cercare di capire come si comporta, giocando con continuità, all’interno del contesto della Serie A. Ma tutto potrebbe cambiare.
Nelle ultime ore si è sempre più sparsa la voce di un prestito che potrebbe presto sciogliersi e quindi riportare Camarda nel capoluogo lombardo. La prima uscita del Milan è stato un disastro e Allegri starebbe spingendo per rivedere il ragazzo a disposizione all’interno del proprio roster.
Probabilmente la campagna acquisti non ha convinto a pieno il tecnico toscano. Nel corso di questa finestra di mercato Tare è riuscito a portare a Milano diversi giocatori. Spicca su tutti, ovviamente, l’ex pallone d’oro Luka Modric, che dopo il Real Madrid ha sposato il progetto dei rossoneri.
Tutti gli arrivi
Non è stato però l’unico calciatore a ripartire da Milano. Con lui troviamo diversi acquisti. Il più costoso è stato indubbiamente quello di Jashari. 36 milioni versati nelle casse del Club Brugge per assicurarsi il 23enne mediano. Un investimento importante che ha portato nuova linfa a centrocampo.
Con lui, nella stessa zona centrale del rettangolo di gioco, è arrivato Ricci direttamente dal Torino. Per la difesa i rossoneri si sono aggiudicati le prestazioni sportive di De Winter dal Genoa (20 milioni) e due terzini, uno destro e uno sinistro. Rispettivamente Athekame ed Estupinan. Ora però, Camarda, potrebbe essere un ulteriore rinforzo.
Il possibile ritorno
Con l’arrivo di Harder al Milan, molti tifosi e addetti ai lavori hanno iniziato a chiedersi se fosse davvero la scelta giusta. Il giovane talento ha fatto sorgete un dubbio. Non si poteva a questo punto affidare le chiavi del reparto offensivo all’altrettanto giovane e promettente Francesco Camarda mandato invece in prestito?
La trattativa con Harder al momento è in salita e bisognerà capire se ci sarà una svolta. Quella del ritorno di Camarda resta al momento solamente un’ipotesi ma chissà che magari, per necessità in attacco, lo stesso Milan non decida di riportare il 2008 in rossonero per goderselo nel corso della stagione.