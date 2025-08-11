Tare vende come se non ci fosse un domani: 90 milioni sul piatto | Si è convinto anche Allegri

Igli Tare è arrivato al Milan prendendo subito in mano la situazione: convinto anche Allegri. 90 milioni in entrata.

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, sta prendendo sempre più forma in vista della stagione 2025/2026. Ma l’estate non è finita qui e il mercato è ancora lungo. La volontà della dirigenza rossonera è sicuramente quella di dimenticare l’annata che si è appena conclusa perché estremamente deludente.

Se non fosse stato per la Supercoppa italiana alzata sotto il cielo di Riyadh a seguito della vittoria in rimonta sugli eterni rivali dell’Inter, il Milan quest’oggi non avrebbe aggiunto alcun trofeo alla propria bacheca ma soprattutto nessun piazzamento nelle competizioni europee. Vista la posizione finale in classifica (8° posto), il Milan non prenderà parte ad alcuna manifestazione internazionale il prossimo anno.

L’ultima chance per approdare in Europa League, l’allora tecnico Conceicao e i suoi, l’hanno avuta nel corso della finale di Coppa Italia. Ma anche in quel caso i rossoneri sono usciti sconfitti dal terreno di gioco dell’Olimpico di Roma. A imporsi sono stati Ndoye (autore del gol) e compagni: il Bologna di Italiano che dunque prenderà parte all’ex Coppa UEFA.

Un’annata amara quindi per il Milan che all’indomani della fine del campionato, si è subito mosso per ricostruire la squadra a partire dalle fondamenta. Via Conceicao, il suo posto è stato preso dal sopracitato ex di turno Massimiliano Allegri, che con il Milan in passato si è laureato campione d’Italia e conosce la piazza.

Tare opera in silenzio

Con l’ambizioso tecnico è arrivato un altrettanto ambizioso direttore sportivo che negli scorsi anni ha dimostrato la propria bravura nel suo campo. Parliamo dell’ex Lazio Igli Tare. Il nuovo ds si è messo subito all’opera ed è riuscito a portare a Milano giocatori importanti ma soprattutto fondamentali per il futuro della squadra.

A generare scalpore mediatico e tra i tifosi rossoneri è stato sicuramente l’acquisto della leggenda Luka Modric. Arrivato a parametro zero, dopo l’esperienza al Real Madrid, è pronto a incantare anche a Milano. A titolo gratuito è stato prelevato anche Pietro Terracciano come secondo portiere. In seguito sono stati spesi 23 milioni per Ricci, centrocampista della Nazionale italiana e oramai ex Torino, e Pervis Estupinan: 17 milioni nelle casse del Brighton. Ora però c’è anche intenzione di vendere e di cessioni eccellenti ce ne sono già state.

Cessioni eccellenti

Sin qui, il direttore sportivo Tare, ha venduto top player del Milan. Il primo a salutare è stato l’olandese Tijjani Reijnders. Il centrocampista è stato ceduto al Manchester City per ben 55 milioni di euro. Con lui anche un’ex bandiera oramai del Milan: Theo Hernandez. Il francese è stato prelevato dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Ma adesso Tare, secondo quanto riportato da Spazio Milan, potrebbe operare altre cessioni per cercare di rimpinguare le casse societarie. Tra i vari nomi che non risultano essere incedibili troviamo ad esempio quello di Okafor, anche se in questo periodo pre-stagionale ha fatto bene. E con lui Bennacer piuttosto che Bondo e Thiaw. Dalle loro cessioni, il Milan, potrebbe ricavare all’incirca 90 milioni. Vedremo come si muoverà Tare.