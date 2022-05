Tarallo: “De Laurentiis punzecchia i tifosi. Gli insulti da parte del vicepresidente sono inaccettabili”

Un commento sulla stagione del Napoli. Si poteva fare di più?

Il Napoli ha problemi dal punto di vista della comunicazione

“Onestamente, la comunicazione a Napoli semplicemente non esiste. In sostanza parliamo di tweet, poi rivisti, affidati al presidente. È una sottovalutazione dell’importanza della comunicazione ed è strano considerando che De Laurentiis lavorava nel cinema… A volte sembra che sia fatto apposta, che piaccia suscitare certe reazioni. Ovviamente non ho le prove ma, dopo 18 anni, qualcosa inizi a chiederti”.

Qualche giornalista però sembra farselo andare bene…

“Così mi provochi (ride, ndr). Noi abbiamo visto degli insulti, da parte del vicepresidente ai danni di un giornalista in occasione della presentazione del ritiro di Dimaro . Io avrei voluto vedere una reazione importante da parte della categoria, com’è accaduto più volte con il governatore De Luca dove si sono visti comunicati importanti da parte dell’Ordine dei Giornalisti. In quell’occasione ho visto risatine, una sorta di prostrazione.

Motivi? Non saprei, probabilmente per avere l’accredito e ricevere qualche bottiglia buona a Natale con la maglietta per il bambino. Altre volte è semplice sudditanza: parliamo di ragazzi sfruttati per 200€ al mese mandati a seguire una conferenza senza un vero inquadramento. Nessuno di loro avrebbe mai la personalità per alzarsi in piedi e dire: ‘Ma lei come si permette?!”