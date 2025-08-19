Tanti anni in Serie A, una Champions in bacheca: una brutta malattia se l’è portato via | “Tutta colpa del calcio”

Il calcio spesso fa sognare, ma alle volte la sofferenza non si vede e può causare anche gravi conseguenze.

La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, causando una progressiva perdita del controllo muscolare fino alla paralisi. Negli ultimi decenni, diversi studi hanno evidenziato un’incidenza insolitamente alta della SLA tra ex calciatori professionisti, soprattutto in Italia. La ricerca scientifica ha ipotizzato che fattori come microtraumi ripetuti, intensa attività fisica e possibili esposizioni a sostanze chimiche possano contribuire ad aumentare il rischio.

Tra i casi più noti ci sono quelli di Stefano Borgonovo e Gianluca Signorini, che hanno acceso i riflettori sul legame tra calcio e SLA. La loro testimonianza e il lavoro delle fondazioni nate in loro nome hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere per ulteriori studi. Tuttavia, non esiste ancora una conferma definitiva della correlazione diretta tra la pratica del calcio professionistico e l’insorgenza della malattia.

Il dibattito scientifico resta aperto: alcune ricerche indicano un’incidenza della SLA fino a sei volte superiore rispetto alla popolazione generale, mentre altri studi invitano alla cautela, sottolineando la necessità di campioni più ampi e controlli rigorosi. Anche il ruolo di eventuali predisposizioni genetiche non può essere escluso.

In attesa di certezze, il mondo del calcio ha avviato campagne di prevenzione e raccolta fondi per la ricerca. Tornei, eventi benefici e iniziative delle federazioni hanno lo scopo di sostenere chi è colpito dalla SLA e di accelerare la scoperta di terapie efficaci. Il calcio, così, non è solo parte del problema potenziale, ma anche una forza importante nella ricerca di soluzioni.

L’amore e la malattia

Chantal Borgonovo, moglie di Stefano, è convinta che il calcio abbia avuto un ruolo determinante nella malattia che lo ha portato via prematuramente. «Se non avesse fatto il calciatore, forse non si sarebbe ammalato», racconta, ripercorrendo la loro storia iniziata quando lei aveva 15 anni e lui 17. Sposati a 20 anni, genitori a 22, hanno condiviso una vita intensa, segnata dalla dolcezza e dalla saggezza di Stefano. La SLA, sottolinea, ha colpito troppi calciatori, spesso in giovane età, e le ricerche confermano un’incidenza anomala, ma le cause restano sconosciute.

All’epoca, la gestione sanitaria dei giocatori era affidata al medico sociale e non esisteva un archivio di cartelle cliniche consultabili. Chantal precisa che Stefano non ha mai assunto farmaci senza prescrizione. Oggi, sempre più atleti iniziano a raccontare le proprie paure, ma il tema rimane scomodo e spesso rimosso.

Il silenzio del calcio

Chantal ricorda come le storie di Vialli e Mihajlovic, coetanei di Stefano, abbiano riacceso brevemente l’attenzione, prima che calasse nuovamente il silenzio. «Dà fastidio parlarne», afferma, ipotizzando interessi economici o altre motivazioni.

Sottolinea che le indagini più approfondite sono state condotte da ricercatori esterni al calcio, nonostante la disciplina sia la più seguita in Italia e coinvolga milioni di bambini. Per lei, il calcio avrebbe il dovere sociale di capire e rassicurare. Stefano, che sognava di allenare giovani, ha lasciato un’eredità di coraggio e passione, ma oggi, conclude Chantal, «di lui non si parla più».