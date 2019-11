Taglialatela scrive ai giocatori del Napoli. L’ex portiere azzurro richiama tutti a rispettare i tifosi e ad uscire dalla crisi

L’ex portiere del Napoli, Pino Taglialatela sul quotidiano il Mattino, ha scritto una lunga lettera sulla situazione che vive il club azzurro.

Taglialatela, richiama i giocatori del Napoli all’ordine, raccontando i suoi trascorsi con la maglia azzurra:

LA LETTERA DI TAGLIALATELA

“Dopo il pareggio a Milano ho pubblicato su Twitter un post dedicato al Napoli, la mia squadra del cuore, quella in cui ho giocato oltre duecento partite e di cui sono stato orgogliosamente il capitano.

Ho interpretato il sentimento dei tifosi azzurri scrivendo: soffriamo come matti, ora fate gli uomini. Non voglio accusare nessuno, da ex calciatore ho sempre cercato di stemperare i toni nei momenti difficili perché conosco bene le dinamiche dello spogliatoio.

Ma questa vicenda mi turba perché nel Napoli di De Laurentiis c’è ricchezza: stipendi puntualmente pagati, grandi calciatori e grandi allenatori. Tutto sembra perfetto, il livello è altissimo da anni.

E proprio perché vi è questa ricchezza non capisco come si arrivi a un punto simile in una vicenda che sarebbe teoricamente semplice da gestire ma che è diventata atroce.

Se fossi stato nello spogliatoio del Napoli il 5 novembre, avrei detto ai miei compagni: torniamo in ritiro. E invece è accaduto qualcosa che ha rovinato la bella storia di questa squadra, di cui tutti eravamo orgogliosi“.



Io sono cresciuto nel gruppo di Maradona: soltanto grazie a lui abbiamo vinto gli scudetti, però il Napoli degli ultimi anni ci ha reso felici con un collettivo esaltante e ci ha rasserenato con un ambiente allegro.

Dov’è finito tutto questo? Me lo sono chiesto in queste settimane, ripensando a momenti veramente difficili vissuti nel Napoli.

Ad esempio, la stagione 93-94, quella in cui ci allenava Lippi: nove mesi senza stipendio, eppure ci allenavamo e giocavamo, riuscimmo a conquistare la qualificazione in Coppa Uefa”.

Taglialatela aggiunge: “Sono stato il portiere della squadra che nel 1999 retrocesse con 14 punti in serie B. Un’annata con tante mortificazioni, però scendevamo in campo sempre con grande professionalità e i tifosi ci furono vicini perché coglievano il senso di impotenza di una squadra che era in balia delle onde: inevitabile, in quella situazione, affondare“.