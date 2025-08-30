Svolta in Serie A: altra modifica storica al VAR | Si parte da dopo la sosta
In Serie A sta per arrivare un cambiamento epocale. Svolta storica al VAR con annessa modifica. Ecco cosa succede dopo la sosta.
Il campionato di Serie A è pronto a vivere una nuova rivoluzione, questa volta non sul campo ma nella gestione del VAR. Dopo la sosta, infatti, entrerà in vigore una modifica che punta a rendere più chiaro e trasparente il momento della comunicazione delle decisioni arbitrali. Un passaggio che l’AIA considera fondamentale per il rapporto con pubblico e squadre.
Tutto nasce dall’esigenza di rendere comprensibili al meglio le decisioni prese davanti al monitor. La novità prevede che, dopo aver rivisto l’episodio al VAR, l’arbitro spieghi al pubblico in modo diretto e ufficiale quale sia la scelta finale. Un meccanismo già sperimentato in altre competizioni, come i Mondiali, e che adesso approda in Serie A.
Il primo banco di prova è arrivato già alla prima giornata. Durante Como-Lazio, l’arbitro Manganiello ha annunciato allo stadio l’annullamento di un gol per fuorigioco. L’intenzione era quella di dare solennità al momento, ma il risultato ha scatenato discussioni.
La scena ha aperto un dibattito immediato, sia tra gli addetti ai lavori che tra i tifosi. Alcuni hanno accolto positivamente la possibilità di ascoltare direttamente dall’arbitro la spiegazione, altri invece hanno criticato il tono e la modalità, giudicate poco naturali. Da qui l’urgenza di intervenire subito con correttivi.
L’influenza di Rocchi
Il designatore Gianluca Rocchi è stato tra i primi a sottolineare la necessità di dare uniformità a queste comunicazioni. Non si tratta solo di tecnologia o di regolamento, ma anche di chiarezza: un annuncio fatto in maniera poco convincente rischia di generare confusione invece che trasparenza.
Da più parti è emersa la convinzione che serva un percorso per preparare i direttori di gara a questo nuovo compito. Non basta conoscere le regole del calcio: occorre anche saper trasmettere la decisione con calma e precisione, senza lasciarsi condizionare dall’adrenalina della partita o dalla pressione del pubblico.
La novità
Proprio per questo, nelle ultime ore e secondo quanto riportato dalla pagina Instagram sportfanpage.it, è stata avanzata l’ipotesi di affiancare agli arbitri un supporto mirato. Si è parlato della possibilità di introdurre corsi di formazione specifici che insegnino come modulare la voce, controllare il tono e affrontare al meglio la comunicazione in diretta.
L’AIA, però, deve fare i conti anche con le difficoltà economiche. Portare avanti questo progetto richiederebbe risorse che al momento non ci sono, e il rischio è che il malcontento cresca tra gli stessi addetti al VAR.