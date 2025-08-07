Svolta clamorosa in Moto GP: “SQUALIFICATO MARQUEZ” | Il Mondiale prende un’altra piega

Una notizia clamorosa sta sconvolgendo il mondo della Moto GP. Il Mondiale è pronto a cambiare forma: squalificato Marquez.

Loris Reggiani, ex pilota e oggi voce autorevole nel mondo delle due ruote, è tornato a parlare di una delle stagioni più controverse della MotoGP. In un’intervista a Fanpage.it, ha spiegato quanto quell’annata, 2015, abbia inciso profondamente sulla percezione pubblica di alcuni piloti, e sul modo in cui viene oggi vissuto il motociclismo. E oggi stesso, Marquez potrebbe subire delle conseguenze.

Secondo Reggiani, senza quanto accaduto nel 2015, molti degli attacchi mediatici e degli haters che oggi colpiscono Marquez non esisterebbero. Per lui, quella stagione ha rappresentato una ferita aperta non solo per Valentino Rossi, ma per l’intero sport. “Il 2015 ha rovinato tutto, ha lasciato un segno indelebile”.

L’ex pilota non ha usato mezzi termini nel giudizio su ciò che avvenne in pista e fuori: “Ha mancato di rispetto al motociclismo, ha rovinato qualcosa di sacro”. Per Reggiani, quello fu un momento di rottura totale tra sportività e rivalità, in cui le dinamiche di gara si trasformarono in qualcosa di molto più personale e difficile da digerire.

E non ha dubbi su chi avrebbe meritato il titolo: “Quel Mondiale lo avrebbe vinto Valentino Rossi. Era stato davanti dalla prima alla penultima gara. Lorenzo ha vinto più GP, ma Rossi è stato più costante. E Jorge, in parte, si è prestato a quel gioco, come ammise dopo Valencia”.

Le ulteriori dichiarazioni

Per Reggiani, quelle tre ultime gare cambiarono il corso della storia e il destino: “Se fossero andate in modo regolare, oggi staremmo parlando di un Rossi campione del mondo a 36 anni.” Una chiusura perfetta per una carriera leggendaria, a suo dire, portata via da altre dinamiche.

L’ex pilota ha anche sottolineato come Lorenzo, pur essendo il campione del mondo ufficiale, non sia mai riuscito a godersi davvero quel titolo. “Quel Mondiale è rimasto sospeso, perché il modo in cui è stato conquistato ha lasciato troppi dubbi. E la gente questo non l’ha mai dimenticato.”.

Parole forti

Reggiani non nega il talento straordinario del pilota spagnolo, ma ritiene che l’uomo abbia perso molto in termini di credibilità. “Mi piaceva tantissimo che questo giovane fosse arrivato in MotoGP e avesse messo tutti in riga con il suo talento incredibile. E questo gli rimane, impossibile non riconoscerlo”.

Ha poi parlato della squalifica: “No, quella stagione ha cambiato tutto. Ha mancato di rispetto al motociclismo. Quella stagione lo ha squalificato come uomo. Anche io ero un suo tifoso. Anzi, per la verità io preferivo Marc a Valentino, anche se qualcuno pensa il contrario.” Conclude poi: “Basterebbe chiedere scusa. Anche oggi, a dieci anni di distanza. Scusa al motociclismo e ai suoi tifosi. Ma finché non lo farà, il giudizio su di lui resterà incompleto”.