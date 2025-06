Strappo in casa Napoli: lite furiosa tra due calciatori | Arrivano quasi alle mani

Anche ad alti livelli può accadere che due calciatori abbiano degli screzi, che possono sfociare anche in liti pesanti.

Nel calcio, la convivenza tra personalità forti all’interno dello spogliatoio può generare tensioni anche tra compagni di squadra. Nonostante l’obiettivo comune del successo collettivo, i contrasti tra calciatori sono più frequenti di quanto si pensi. Differenze di carattere, rivalità per un posto da titolare o incomprensioni tattiche possono trasformare una sana competizione interna in veri e propri attriti.

In alcuni casi, i dissapori rimangono confinati all’ambiente interno e vengono gestiti con maturità, mentre in altri possono emergere in campo o addirittura attraverso i media. Episodi di discussioni accese durante gli allenamenti, sguardi di sfida dopo una sostituzione o gesti di insofferenza non sono rari nel calcio di alto livello, dove la pressione e l’ambizione spesso esasperano le dinamiche quotidiane.

Tuttavia, questi contrasti non sono sempre negativi. A volte diventano un elemento di crescita e stimolo reciproco, spingendo i giocatori a dare il massimo per affermarsi. L’importante è che lo spogliatoio sia guidato da una leadership forte — che sia l’allenatore o figure carismatiche del gruppo — capace di mantenere l’equilibrio e incanalare le tensioni verso un risultato positivo.

Il calcio è anche una questione di equilibri umani, e non tutti i legami possono essere idilliaci. Ma quando le differenze vengono gestite con rispetto e professionalità, possono trasformarsi in un punto di forza anziché in una minaccia alla coesione della squadra.

Scoppia la scintilla

Il Botafogo ha sorpreso tutti al Mondiale per Club, battendo a sorpresa il Paris Saint-Germain, campione d’Europa. Una vittoria frutto non solo della qualità tecnica, ma anche di una tenacia straordinaria, con i brasiliani che hanno saputo resistere agli assalti di una squadra come quella di Luis Enrique. Protagonisti della gara anche due ex Napoli, Allan e Kvaratskhelia, coinvolti in uno scontro teso nei minuti finali.

L’episodio è avvenuto nei pressi dell’area brasiliana, con Kvara a terra dopo un contrasto in cui è coinvolto proprio Allan. Il georgiano si rialza visibilmente irritato e rivolge alcune parole all’ex compagno, che reagisce furiosamente. Secondo Fogaonet, Allan avrebbe urlato: «Ehi, figlio di pu***na! Sei tu il problema!». Un confronto acceso, culminato nel faccia a faccia ripreso dalle telecamere, con Allan che punta il dito contro l’attaccante del PSG.

Allan accusa: “Kvara irrispettoso”

Nel post partita, Allan ha spiegato l’accaduto in diretta TV, rimproverando pubblicamente il georgiano: «È un ottimo giocatore, ma in campo bisogna mostrare rispetto. È stato un po’ irrispettoso». Parole nette che raccontano la tensione di una sfida ad alta intensità.

Resta poco chiaro cosa abbia detto Kvaratskhelia per provocare la reazione, ma lo scontro verbale tra due ex protagonisti del Napoli evidenzia come anche le storie condivise possano lasciare spazio a rivalità. Allan ha vestito l’azzurro dal 2015 al 2020, Kvara dal 2022 al gennaio 2025, con lo Scudetto 2023 nel palmarès. Ora si trovano su fronti opposti, e il campo non fa sconti a nessuno.