Stipendio troppo basso: il bomber di Serie A rifiuta il Napoli | Sbattuta la porta in faccia a De Laurentiis

Manna sta lavorando intensamente in chiave mercato ma un giocatore, per lo stipendio troppo basso, ha rifiutato il Napoli.

Il Napoli non ha intenzione di perdere tempo in vista della stagione 2025/2026. Il club azzurro ha conquistato il quarto scudetto della propria storia e si è messo subito all’opera per preparare la prossima annata. La volontà è quella di costruire un ciclo vincente: Aurelio De Laurentiis non vuole fermarsi, anche se ha subito un colpo basso in chiave mercato.

La partita vinta con il Cagliari lo scorso anno rimarrà per sempre nella storia del Napoli. Grazie alle reti di McTominay e Lukaku gli azzurri hanno cucito sul proprio petto il tricolore e difficilmente vorranno vederselo scippare dopo appena una stagione come successo nel 2023/2024.

Il patron dei partenopei, assieme al mister Antonio Conte, che deciso di sposare nuovamente il progetto azzurro e soprattutto il direttore sportivo Manna, stanno cercando di allestire una rosa all’altezza della massima serie e soprattutto della UEFA Champions League. Con lo scudetto è arrivato anche l’accesso alla massima competizione europea per club.

Un traguardo non da poco che richiederà maggiore impegno, maggiore sacrificio e una rosa più ampia e pronta. Lo scorso anno il Napoli non ha avuto questo genere di “problema” perché non ha preso parte ad alcuna manifestazione continentale. La prossima stagione tutto sarà diverso, a partire dal calendario che sarà ricco di impegni.

Una rosa più ricca

Il direttore sportivo Manna, sin qui, ha lavorato in tal senso. Ha acquistato giocatori d’esperienza misti a giovani di grande prospettiva. A spiccare troviamo decisamente il nome di Kevin De Bruyne che si è accasato alla compagine partenopea da free agent e dopo aver incantato con la maglia del City per anni.

Poi è stato il turno di altri diversi giocatori. Vanno citati Lorenzo Lucca, prelevato dall’Udinese, Sam Beukema pagato 31 milioni al Bologna, e ancora Vanja Milinkovic-Savic, Marianucci (9 milioni all’Empoli) e Noa Lang arrivato direttamente dal PSV. C’è poi un calciatore che ha invece sbattuto la porta in faccia ad ADL.

Il mancato acquisto

Per trovare un giocatore in grado di rifiutare la corte spietata di Aurelio De Laurentiis, bisogna tornare indietro di sei anni. Per la precisione bisogna ritornare al mercato di riparazione che si tenne a gennaio 2019. In quell’occasione il patron degli azzurri fu vicinissimo a un acquisto importante.

Si trattava di Krzysztof Piatek. ADL era praticamente pronto a portarlo a Napoli. Giuntoli riuscì a raggiungere un accordo con il Genoa sulla base di 25 milioni. Ma al giocatore vennero offerti 600mila euro di ingaggio annuo, una cifra considerata troppo bassa dagli agenti secondo quanto riportato da onefootball.com e questo fece saltare l’affare.