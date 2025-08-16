Stesso dribbling e stesso sguardo: è l’erede naturale di Lavezzi | Lo compra ADL in persona

Il calciatore adocchiato da Aurelio De Laurentiis non è altro che l’erede naturale di Lavezzi. Le ultime sul nuovo talento.

“Tornare dopo tantissimi anni è stata una cosa emozionante. Uno ha scelto di venire qua perché il Napoli era molto conosciuto per Diego, ho accettato sapendo che era la squadra di Maradona. Poi però quando vieni qua ti rendi conto di come la gente in città vive il calcio“.

“Napoli per me è stato un colpo di fortuna e bellezza. L’ambiente che si creava già arrivando allo stadio nel pullman, la gente che veniva alla stadio, ti metteva la pelle d’oca. Non vedevi l’ora di scendere in campo. Sento l’amore della gente e sono molto grato di questo. Cerco di far vedere che ho tanto amore per questo club e per questa gente che mi hanno fatto diventare quello che oggi sono“.

Basterebbe ripartire da queste parole pronunciate da Lavezzi qualche mese fa e riportate dal Corriere dello Sport per descrivere il legame indissolubile che ancora oggi lega l’argentino al Napoli. Un vero e proprio amore viscerale reciproco tra l’attaccante e quelli che sono stati i suoi tifosi.

Sin dalle prime gare disputate con la maglia azzurra, Lavezzi, ha mostrato attaccamento. E oltre a ciò, cosa ancora più importante, ha dato sempre il massimo sul terreno di gioco. Ha onorato la casacca azzurra e ha lasciato da eroe, pur non avendo vinto lo scudetto, la calda piazza campana.

Numeri da capogiro

E anche i dati in Serie A con gli azzurri parlano per lui. Nel luglio del 2007 El Pocho lasciò il San Lorenzo per approdare tra le file della compagine partenopea. All’epoca Aurelio De Laurentiis sborsò quasi 6 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni sportive dell’argentino. E guardando a posteriori i risultati, furono ben investiti.

Con il Napoli, la seconda punta argentina ha racimolato ben 188 presenze. Ha siglato ben 48 reti, alcune rimaste iconiche come lo scavetto da terra in una gara contro il Milan, e ha servito 60 assist. Numeri da capogiro prima di approdare al PSG. E per la prossima stagione, ADL, avrebbe trovato il suo erede naturale.

L’erede

Manna sta costruendo una squadra di spessore e sta cercando di alzare l’asticella dopo aver conquistato, lo scorso anno, il quarto scudetto della storia del Napoli. Sono arrivati giocatori del calibro di De Bruyne, Noa Lang, Beukema, Lucca e ancora Milinkovic-Savic e Marianucci. Ma un nuovo colpo potrebbe arrivare dall’argentina.

Si dovrebbe trattare di un’ala destra molto simile per caratteristiche a Lavezzi. Si tratta di Maher Carrizo. Al momento l’approdo del calciatore resta un’ipotesi, ma il classe 2006, 19 anni compiuti a febbraio, con il Velez Sarsfield sta regalando gol ed emozioni. Vedremo se il Napoli si farà avanti.