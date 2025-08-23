23 Agosto 2025

Stava andando a Torino per firmare: salta tutto e va a Roma | Elkann fregato da sotto al naso

Marco Fanfani 23 Agosto 2025
Elkann

Elkann - fonte lapresse - napolipiu.com

Le vie del calciomercato sono infinite e imprevedibili e anche questo caso conferma la teoria arcinota a tutti.

I rapporti di mercato tra Roma e Juventus hanno spesso prodotto colpi di grande risonanza, destinati a lasciare traccia nella storia della Serie A. Uno degli affari più discussi fu quello che portò Emerson a Torino nel 2004: il centrocampista brasiliano, pilastro della Roma di Capello, seguì proprio il tecnico alla Juventus, alimentando polemiche e malumori nella capitale.

Un altro trasferimento che fece scalpore fu quello di Miralem Pjanić nel 2016. La Juventus pagò la clausola rescissoria di 32 milioni di euro, portando a Torino uno dei centrocampisti più talentuosi del campionato. Il passaggio del bosniaco, accolto con rabbia dai tifosi giallorossi, rappresentò un colpo strategico che rafforzò ulteriormente i bianconeri.

Non vanno dimenticati gli affari in direzione opposta. Paulo Sergio, ad esempio, passò dalla Juventus alla Roma nel 1997, diventando protagonista dello scudetto giallorosso del 2001. Più recente è il caso di Luca Pellegrini, prodotto del vivaio romanista, che approdò alla Juventus nel 2019 in uno scambio con Leonardo Spinazzola, oggi punto fermo della fascia sinistra romanista.

Va ricordata anche la trattativa che nel 2012 portò Marco Borriello, attaccante della Roma, a vestire la maglia bianconera in prestito. Pur senza incidere in maniera decisiva, il suo passaggio testimoniò ancora una volta come i due club, pur rivali sul campo, abbiano spesso incrociato i propri destini nelle stanze del mercato. Questi intrecci hanno alimentato rivalità, polemiche e momenti indimenticabili per entrambe le tifoserie.

La svolta con Comolli

Con la scelta di Damien Comolli come nuovo riferimento tecnico voluto da John Elkann, la Juventus ha cambiato direzione rispetto ai piani iniziali. Frederic Massara, che sembrava destinato a diventare il nuovo direttore sportivo bianconero dopo l’addio di Giuntoli, è rimasto a un passo dalla firma senza mai completare l’iter. Secondo Tuttosport, il mancato via libera finale ha fatto saltare l’accordo.

Massara era stato individuato come figura centrale per garantire continuità e conoscenza del mercato italiano, in un’estate complessa e segnata da incertezze. L’intesa era praticamente chiusa, ma l’ultima telefonata decisiva non è mai arrivata, congelando la trattativa e aprendo a nuovi scenari.

Massara
Massara – fonte lapresse – napolipiu.com

Il profilo e la scelta della Roma

La sua candidatura aveva convinto per esperienza, intuizioni di mercato e capacità di gestire lo spogliatoio. Doti già emerse al Milan, dove il suo contributo fu determinante per lo scudetto del 2022. Massara non è solo un dirigente tecnico, ma anche un mediatore in grado di accelerare processi e decisioni.

Qualità che hanno portato la Roma a puntare su di lui dopo la separazione con Ghisolfi. Un colpo di spessore per i giallorossi, che ripartono con un dirigente apprezzato a livello nazionale. Per la Juventus, invece, resta l’interrogativo: aver scelto Comolli e non Massara sarà una mossa vincente o un rimpianto da futuro bilancio sportivo?

Altro

Ceferin

Ceferin non fa sconti: DISASTRO JUVENTUS | Penalizzata in tronco dalla UEFA

Marco Fanfani 22 Agosto 2025
Romelu Lukaku (LaPresse) Napolipiu

ULTIM’ORA NAPOLI: preso il sostituto di Lukaku, arriva gratis | Ha giocato e vinto nel Barcellona di Messi

Lorenzo Gulotta 22 Agosto 2025
tevez-lapresse-napolipiu.com

Comolli lo prende su suggerimento di Chiellini: la Juve accoglie il nuovo Tévez | Gol e talento per Tudor

Lorenzo Gulotta 22 Agosto 2025
Conte

Urla dallo spogliatoio: è Antonio Conte | La squadra ha passato una notte brava

Marco Fanfani 22 Agosto 2025
De Laurentiis

Inversione di marcia in autostrada: il bomber va a Milano | Salta l’affare con De Laurentiis

Lorenzo Gulotta 22 Agosto 2025
Cairo

Tradimento davanti ai microfoni: l’idolo del Torino apre alla Juventus | Cairo costretto a lasciarlo andare

Marco Fanfani 21 Agosto 2025

Ultimissime

Rasmus Hojlund (LaPresse) Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Il Napoli ha scelto la sua priorità: Rasmus Hojlund”

redazione 23 Agosto 2025
Elkann

Stava andando a Torino per firmare: salta tutto e va a Roma | Elkann fregato da sotto al naso

Marco Fanfani 23 Agosto 2025
Screenshot 2025-08-23 062336

Napoli, è il giorno di De Bruyne: debutto in Serie A per il leader dei “Fab Four”

redazione 23 Agosto 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (4)

Corriere dello Sport: “Missione Conte: fare meglio di Maradona”

redazione 23 Agosto 2025
Ceferin

Ceferin non fa sconti: DISASTRO JUVENTUS | Penalizzata in tronco dalla UEFA

Marco Fanfani 22 Agosto 2025