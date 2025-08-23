Stava andando a Torino per firmare: salta tutto e va a Roma | Elkann fregato da sotto al naso
Le vie del calciomercato sono infinite e imprevedibili e anche questo caso conferma la teoria arcinota a tutti.
I rapporti di mercato tra Roma e Juventus hanno spesso prodotto colpi di grande risonanza, destinati a lasciare traccia nella storia della Serie A. Uno degli affari più discussi fu quello che portò Emerson a Torino nel 2004: il centrocampista brasiliano, pilastro della Roma di Capello, seguì proprio il tecnico alla Juventus, alimentando polemiche e malumori nella capitale.
Un altro trasferimento che fece scalpore fu quello di Miralem Pjanić nel 2016. La Juventus pagò la clausola rescissoria di 32 milioni di euro, portando a Torino uno dei centrocampisti più talentuosi del campionato. Il passaggio del bosniaco, accolto con rabbia dai tifosi giallorossi, rappresentò un colpo strategico che rafforzò ulteriormente i bianconeri.
Non vanno dimenticati gli affari in direzione opposta. Paulo Sergio, ad esempio, passò dalla Juventus alla Roma nel 1997, diventando protagonista dello scudetto giallorosso del 2001. Più recente è il caso di Luca Pellegrini, prodotto del vivaio romanista, che approdò alla Juventus nel 2019 in uno scambio con Leonardo Spinazzola, oggi punto fermo della fascia sinistra romanista.
Va ricordata anche la trattativa che nel 2012 portò Marco Borriello, attaccante della Roma, a vestire la maglia bianconera in prestito. Pur senza incidere in maniera decisiva, il suo passaggio testimoniò ancora una volta come i due club, pur rivali sul campo, abbiano spesso incrociato i propri destini nelle stanze del mercato. Questi intrecci hanno alimentato rivalità, polemiche e momenti indimenticabili per entrambe le tifoserie.
La svolta con Comolli
Con la scelta di Damien Comolli come nuovo riferimento tecnico voluto da John Elkann, la Juventus ha cambiato direzione rispetto ai piani iniziali. Frederic Massara, che sembrava destinato a diventare il nuovo direttore sportivo bianconero dopo l’addio di Giuntoli, è rimasto a un passo dalla firma senza mai completare l’iter. Secondo Tuttosport, il mancato via libera finale ha fatto saltare l’accordo.
Massara era stato individuato come figura centrale per garantire continuità e conoscenza del mercato italiano, in un’estate complessa e segnata da incertezze. L’intesa era praticamente chiusa, ma l’ultima telefonata decisiva non è mai arrivata, congelando la trattativa e aprendo a nuovi scenari.
Il profilo e la scelta della Roma
La sua candidatura aveva convinto per esperienza, intuizioni di mercato e capacità di gestire lo spogliatoio. Doti già emerse al Milan, dove il suo contributo fu determinante per lo scudetto del 2022. Massara non è solo un dirigente tecnico, ma anche un mediatore in grado di accelerare processi e decisioni.
Qualità che hanno portato la Roma a puntare su di lui dopo la separazione con Ghisolfi. Un colpo di spessore per i giallorossi, che ripartono con un dirigente apprezzato a livello nazionale. Per la Juventus, invece, resta l’interrogativo: aver scelto Comolli e non Massara sarà una mossa vincente o un rimpianto da futuro bilancio sportivo?