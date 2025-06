Sta succedendo di tutto: Infantino annulla il Mondiale per Club | Inviata PEC alle società

Svolta clamorosa nel Mondiale per Club: il presidente della FIFA Gianni Infantino ha deciso di annullare tutto in corso d’opera.

Dopo tante chiacchiere e voci, il Mondiale per Club è finalmente iniziato, e sta per entrare nella sua fase calda. Al netto delle critiche, che lo indicavano come una specie di torneo amichevole, i tifosi, almeno quelli da casa, lo stanno seguendo con grande attenzione.

E’ vero che avere la possibilità di vedere la propria squadra del cuore in maniera gratuita in tv invoglia la gente a mettersi davanti allo schermo, ma c’è comunque da considerare che ciò non è mai del tutto scontato, soprattutto se si tiene conto delle aspettative della vigilia.

Detto ciò però la competizione non sembra che stia funzionando alla perfezione, tanto che addirittura il presidente della FIFA Gianni Infantino ha preso una decisione irrevocabile: sospendere in corso d’opera la disputa della competizione. Il numero uno del principale organo calcistico mondiale ha già inviato le PEC alle società.

Stadi vuoti, ma non solo

Una delle più grandi polemiche sul Mondiale per Club riguarda gli stadi vuoti. Il pubblico statunitense, al netto dei prezzi super accessibili impostati per i biglietti, proprio appunto per riempire gli spalti, non sta partecipando. In pochi vanno a guardare le partite, e quelli che ci sono sembrano tutt’altro che tifosi.

Ma a far perdere la testa a Gianni Infantino ci sarebbe il comportamento di alcune squadre, che sembrano aver preso la competizione leggermente sotto gamba. Una in particolare gli avrebbe fatto addirittura pensare di annullare il torneo in corso d’opera.

La furia di Infantino

Una delle prime cose che ha fatto infuriare Infantino è stato lo schieramento di non tutti i titolari nelle squadre. Diverse compagini infatti hanno preferito preservare i loro migliori calciatori anche a causa di leggerissimi problemi fisici. Ciò che ha mandato in bestia totalmente il presidente però è stato il comportamento del PSG.

Luis Enrique ha infatti organizzato allenamenti solo di mattina per la squadra, lasciando i giocatori liberi per il resto della giornata. Una scelta che ha fatto storcere il naso, e che per molti può significare un abbassamento della tensione per quella che è la miglior squadra al mondo al momento. Teoria che si è rivelata realistica, visto che nei giorni scorsi il Paris ha clamorosamente perso contro il Botafogo.