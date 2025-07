Squilla il telefono sulla spiaggia, è quello di Donnarumma: il PSG ha chiuso per la sua cessione | 40 milioni di incasso

Donnarumma pronto a lasciare il Paris Saint-Germain: è arrivata un’offerta che non si poteva rifiutare. 40 milioni di incasso.

Gianluigi Donnarumma ha vissuto una stagione a dir poco stellare. Da protagonista assoluto, ha primeggiato nel suo Paris Saint-Germain. Anche con la Nazionale italiana, nonostante le difficoltà, è riuscito a distinguersi. L’estremo difensore è ritornato sul podio dei migliori portieri al mondo. Eppure, nonostante il rendimento, il suo futuro è incerto.

Al momento il giocatore si trova in vacanza in Costa Smeralda. Ma il calciomercato estivo potrebbe riservare delle sorprese del tutto inaspettate. Non a caso Donnarumma è ancora in attesa di un rinnovo. Il contratto con il club francese scadrà a giugno 2026, ma al momento tutto tace e questo potrebbe essere significativo.

Il Paris Saint-Germain ha ovviamente piena fiducia in lui dopo una stagione in cui si è reso determinante. Rimarranno certamente nella storia le sue prestazioni in UEFA Champions League, poi infatti vinta in finale contro l’Inter. I dirigenti sanno bene che il tempo stringe e senza prolungamento di contratto potrebbe scatenarsi il caos.

Questo perché, in caso di mancato rinnovo, il giocatore potrebbe partire da free agent verso qualsiasi destinazione. Questo vorrebbe dire per il Paris Saint-Germain perderlo a zero. Dunque d’ora in avanti, la trattativa con il giocatore, resta una priorità per il club francese che dovrà necessariamente muoversi.

Fase di stallo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento, non c’è alcun tipo di intesa definitiva. Ma le due parti, dunque il giocatore e il suo entourage e il club, continuano costantemente a parlarsi. L’intenzione di proseguire insieme c’è: almeno da parte dell’estremo difensore italiano.

Gigio Donnarumma ha infatti fatto sapere di volere restare a Parigi. Ora ovviamente, si attende un nuovo incontro nel corso delle prossime giornate. Si cercherà un’intesa. Nel frattempo da tutta Europa si moltiplicano gli sguardi sull’estremo difensore della Nazionale italiana e una possibile partenza potrebbe non essere così strana.

Le tentazioni

Il calciatore, ad esempio, piace al Galatasaray che è uno dei club che lo sta monitorando con attenzione. Non mancheranno poi certamente i top club a seguirne le orme. E se l’intesa con il club parigini non dovesse arrivare nelle prossime settimane, il mercato potrebbe rapidamente infiammarsi.

Circolano inoltre voci da oriente. In Arabia Saudita sarebbero interessati al portiere azzurro. Se una squadra saudita dovesse entrare in trattativa con il giocatore, magari offrendo un contratto faraonico, come uno di quelli a cui ci hanno abituato nel corso degli anni, potrebbe non essere così scontata la sua permanenza a Parigi.