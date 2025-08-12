Squalificato prima dell’inizio del campionato: clamoroso in Serie A | 5 TURNI DI STOP
Il giocatore appena arrivato è pronto a saltare 5 turni di Serie A: clamorosa squalifica prima di inizio campionato per lui.
Durante un’amichevole estiva, giocati pochi giorni fa, il clima in campo è improvvisamente degenerato, trasformando una partita di preparazione in un episodio di tensione. Un contatto acceso tra due avversari, poco prima della fine del primo tempo, ha acceso la miccia di un parapiglia che ha coinvolto diversi giocatori.
Il diverbio è partito da uno scambio di colpi tra i due protagonisti diretti dell’azione. In un attimo, altri compagni di squadra sono intervenuti, ma invece di calmare le acque hanno contribuito ad aumentare la confusione. Il campo è diventato teatro di una rissa difficile da contenere.
L’arbitro, pur consapevole della natura amichevole dell’incontro, non ha potuto evitare provvedimenti severi. Dopo alcuni minuti di tensione, sono arrivati due cartellini rossi per i giocatori più coinvolti nello scontro. La scelta è stata necessaria per ristabilire un minimo di ordine.
La situazione era già carica di nervosismo per via di numerosi contrasti duri che avevano caratterizzato la partita sin dai primi minuti. La tensione accumulata ha trovato sfogo proprio in quell’episodio, trasformando il match in un contesto ben lontano dalla tranquillità tipica di un’amichevole estiva.
Il clima teso
Anche le panchine non sono rimaste passive: i due allenatori si sono avvicinati per scambiarsi parole a bordo campo. Il confronto tra i tecnici ha ulteriormente evidenziato quanto la situazione fosse diventata tesa e difficile da gestire.
Solo dopo qualche minuto e con l’intervento deciso dell’arbitro, la gara è potuta riprendere. Una situazione paradossale quella che si è verificata qualche giorno fa ma che è pronta a riportare delle conseguenze anche in Serie A. Il cartellino rosso rimediato da uno dei protagonisti potrebbe costare caro.
Il match
Ovviamente ci riferiamo che si è giocata lo scorso 6 agosto tra il Real Betis e il Como. Si doveva trattare di una semplice amichevole ma la sfida è diventata sin sa subito una battaglia e il terreno di gioco una vera e propria arena da combattimento. Immagini che nessuno vorrebbe mai vedere.
Come riportato dalla pagina Instagram controcalciotv, nel recupero del primo tempo, Fornals (Betis) ha colpito Perrone (Como) con uno schiaffo. Il centrocampista lariano ha reagito con un pugno e la situazione è degenerata in rissa e i due sono stati espulsi. Secondo molti, il rosso ricevuto da Perrone, potrebbe avere delle ripercussioni anche in Serie A e il giocatore potrebbe essere squalificato anche in massima serie. Vedremo se ci saranno sviluppi.