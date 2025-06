Squadra della stagione Serie A: ESCLUSO MCTOMINAY | Ci sono solo due napoletani

L’undici ideale della Serie A fa discutere: ecco chi c’è… e chi manca.

La stagione 2024/2025 resterà nella storia del Napoli. Dopo anni di attesa e rincorse interrotte, il club azzurro è tornato sul tetto d’Italia con una cavalcata esaltante, segnata da gioco spettacolare, risultati convincenti e una tifoseria che non ha mai smesso di crederci. Il secondo scudetto consecutivo ha sancito l’inizio di una nuova era, nella quale il Napoli si è confermato protagonista assoluto della Serie A.

Il merito va suddiviso tra allenatore, società e, ovviamente, giocatori che hanno brillato in ogni zona del campo. Eppure, come spesso accade, quando si arriva al momento dei bilanci, non tutti ricevono il riconoscimento che forse meritavano. E ciò vale anche per i partenopei.

Nel corso della stagione, gli azzurri hanno messo in mostra una delle migliori difese del campionato, una mediana solida e attenta, e un reparto offensivo capace di adattarsi e reinventarsi, pur senza i fuochi d’artificio dell’anno precedente. In questo contesto, alcuni nomi sembravano destinati ad entrare nella top 11 della stagione. Ma non è andata proprio così.

Tra i tanti riconoscimenti individuali e collettivi, uno dei più attesi dai tifosi è sempre quello legato alla Team of the Season, la squadra ideale costruita sulla base delle statistiche e delle performance più brillanti dell’anno.

Poche sorprese e un grande assente

È LiveScore, noto portale sportivo internazionale, in collaborazione con Opta, ad aver stilato la Squadra della stagione 2024/25 in Serie A. Un riconoscimento prestigioso che, come ogni anno, non manca di far discutere.

In porta c’è Vanja Milinkovic-Savic, autore di una stagione solidissima con il Torino. In difesa troviamo Savona (Juve), Rrahmani (Napoli), Buongiorno (Napoli) e Theo Hernandez (Milan), con il kosovaro azzurro tra i pochi partenopei presenti. A centrocampo ci sono Reijnders (Milan), Çalhanoğlu (Inter) e Guendouzi (Lazio), mentre in attacco il tridente è composto da Thuram (Inter), Retegui (Genoa) e Lookman (Atalanta), autore di un finale di stagione da urlo.

Manca un nome importante: l’esclusione che fa discutere

Nonostante la grande stagione del Napoli, solo due giocatori azzurri (Rrahmani e Buongiorno) hanno trovato spazio nella formazione ideale. Ma la vera sorpresa è un’assenza che nessuno si aspettava: Scott McTominay.

Arrivato in Serie A tra lo scetticismo generale, il centrocampista scozzese si è rivelato uno dei pilastri del Napoli: muscoli, inserimenti, gol pesanti e leadership silenziosa. Molti lo avrebbero visto come presenza certa nella Top 11. Invece, niente.