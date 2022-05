Spezia-Napoli le formazioni ufficiali, Spalletti cambia nove calciatori

Spezia-Napoli le formazioni ufficiali di Thiago Motta e Spalletti, completa rivoluzione per la formazione azzurra. Luciano Spalletti ha deciso di dare spazio a chi ha giocato di meno in questa stagione e come annunciato anche in conferenza stampa ha fatto scendere in campo dal primo minuto Faouzi Ghoulam con la fascia di capitano, alla sua ultima partita con la maglia azzurra. Sicuramente un bel gesto da parte del tecnico dei partenopei.

Nella formazione del Napoli ci sono anche Petagna titolare al posto di Osimhen, con Mertens e Insigne che si accomodano in panchina. In porta ci va Meret, con l’addio di Ospina sempre più vicino. Spazio anche a Demme ed Elmas. Si rivede Zielinski titolare.

Formazione ufficiale Napoli: Meret; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Zielinski, Elmas, Politano, Petagna. Allenatore Spalletti.

Nella formazione dello Spezia c’è Verde titolare, anche se l’esterno bianconero ha fatto sapere che con un Napoli in corsa scudetto e lo Spezia salvo non sarebbe sceso in campo. Confermato il 4-4-1-1 con Agudelo dietro Manaj.

Formazione ufficiale Spezia: Provedel; Amian; Erlic; Nikolaou, Ferrer; Antiste, Maggiore, Kiwior, Verde; Agudelo, Manaj. Allenatore Thiago Motta.

Spezia-Napoli dove vederla in tv e streaming

Il match della 38sima giornata di Seria tra Spezia e Napoli chiude la stagione per entrambe le formazioni. La partita dello stadio Alberto Picco sarà trasmessa in esclusiva da Dazn con diretta alle 12.30 del 22 maggio 2022. Il match Spezia-Napoli sarà trasmesso anche in diretta streaming grazie all’app di Dazn, scaricabile su smart tv, pc, smartphone e principali console di gioco come Xbox e Playstation.