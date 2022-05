Spalletti, mostra la collezione da Champions: “Napoli, desiderio realizzato”

Luciano Spalletti mostra la sua collezione di magliette da calcio e manifesta la gioia di essere tornato in Champions con il Napoli.

Luciano Spalletti mostra una serie praticamente infinita di magliette da calcio, ordinatamente disposte all’interno di una spaziosa cabina armadio, di quelle che fanno cascare la mascella agli appassionati collezionisti. La collezione di Spalletti unisce grandi campioni e top player di passato e presente, mescolate ai nomi di qualche meteora della Serie A, persa poi tra le serie inferiori.

SPALLETTI LA COLLEZIONE DI MAGLIETTE

Tra la collezione di magliette di Spalletti, ci sono, grandi nomi del (più o meno recente) passato – come Roberto Baggio, Zvonimir Boban, Rivaldo, Cafù, Francesco Totti, Kakà, Adriano, Ronaldo, Alvaro Recoba… – e presente calcistico, come Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini e tantissimo Napoli, praticamente con tutta la squadra rappresentata a cominciare da Lorenzo Insigne. Se si aguzza gli occhi, tuttavia, si può notare anche la casacca di qualche giocatore non esattamente di prima fascia, o che comunque, dopo qualche tempo in Serie A, si è ritrovato – per varie vicissitudini – nelle categorie minori: c’è una maglia del Bologna di Luca Rizzo (oggi alla Pro Vercelli in C), dell’Atalanta di Boukary Dramé (ora tra i dilettanti de Valcalepio) o ancora quella del Verona di Juanito Gomez (retrocesso dalla C tra le fila del Legnago Salus).

SPALLETTI FELICE DELLA CHAMPIONS CON IL NAPOLI

A corredo della foto, il messaggio da parte dell’allenatore del Napoli: “Fin dal primo giorno ho capito di aver messo il mio grande desiderio di tornare in Champions League nelle mani migliori (e nei migliori piedi)… Grazie a tutti“, insieme