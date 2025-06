Sorpresona Baldanzi: lascia la Roma ma vola in una big | Sarà l’arma in più per lo scudetto

Il trequartista è pronto a lasciare la Capitale per approdare in un club che lotta per lo scudetto.

La Roma ha da diverso tempo oramai il nuovo allenatore. Miracoloso è stato percorso in Serie A di Claudio Ranieri. Ha risollevato le sorti, che sembravano nefaste a inizio della scorsa annata, dei giallorossi. E adesso Svilar e compagni hanno un nuovo condottiero. A prendere in mano il timone della squadra è stato Gian Piero Gasperini.

Salutata l’Atalanta dopo un decennio di successi culminato con la vittoria della UEFA Europa League nel 2024, Gasperini ha deciso di sposare il progetto Roma. Adesso il tecnico avrà l’opportunità di lavorare con l’ambiziosa squadra della Capitale e starà a lui rimaneggiare e smussare, oltre che rinforzare la rosa.

Tutti i calciatori saranno dunque in discussione nel corso del mercato estivo che prenderà il via il 1° luglio dopo una breve sessione terminata il 10 giugno. E tra i vari profili che potrebbero salutare la Roma troviamo anche Tommaso Baldanzi. Il trequartista italiano fa gola a club di Serie A e la partenza è tutt’altro che improbabile.

Alla base di questo cambiamento, oltre alla volontà di Gasperini di non far rientrare Baldanzi nel progetto, ci potrebbero essere delle motivazioni personali del giocatore. Il classe 2003 vorrebbe infatti non più giocare frammenti di partite, ma diventare un punto fermo della squadra.

Aria di cambiamento

Se Gasperini dovesse sin da subito mettere le cose in chiaro e dunque tenere Baldanzi in posti più arretrati nelle gerarchie, la partenza potrebbe risultare quasi ovvia. Se si guardano contemporaneamente le presenze e il minutaggio racimolati dal calciatore nato a Poggibonsi lo scorso anno, la voglia di cambiare aria da parte sua potrebbe essere tanta.

Tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, Baldanzi è sceso in campo in 41 occasioni. Apparentemente un dato confortante, specialmente in ottica della crescita all’interno del rettangolo di gioco. Ma se si guarda il minutaggio non è così. In tutte le competizioni ha raccolto appena 1366 minuti, partendo titolare solo 12 volte. Ha quasi sempre disputato spezzoni di gara.

I club interessati

Per evitare di rivivere una stagione simile Baldanzi potrebbe scegliere di emigrare. E secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ci sarebbero due squadre in particolare sul trequartista. Una è il Bologna di Vincenzo Italiano. Dopo la vittoria della Coppa Italia servirà un innesto in più in vista dell’Europa League. L’altra, non troppo lontana geograficamente, è il Parma di Cuesta.

Bisognerà capire se le due società emiliane proveranno ad affondare definitivamente il colpo, ma dovranno stare attente perché sullo sfondo è presente anche il Napoli. La squadra di Antonio Conte è in cerca di un calciatore con caratteristiche simili a Baldanzi, e Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di virare su di lui. La duttilità del classe 2003 alletta e non poco il tecnico azzurro.