Sono davvero tanti soldi, accetto: Conte saluta a malincuore il suo fedelissimo | L’Arabia ha avuto la meglio

Il contratto offerto all’attuale giocatore del Napoli è impossibile da rifiutare. Conte è costretto a salutare il calciatore in anticipo.

Il Napoli sta preparando la stagione 2025/2026 e ha piazzato colpi decisivi in questa sessione estiva, aspirando a completare una rosa equilibrata sotto la guida di Conte che ha già conquistato uno scudetto, il quarto, con gli azzurri. Ad arricchire il centrocampo è arrivato Kevin De Bruyne, a parametro zero dopo l’addio al Manchester City.

La sua esperienza e visione di gioco potrebbero rivoluzionare l’organico partenopeo. Assieme a McTominay, Zambo Anguissa e Lobotka, è pronto a costituire un centrocampo che fa invidia a molti club italiani e addirittura europei. I supporters azzurri, nonostante le prime apparizioni in ritiro a Dimaro, sono curiosi di vederlo in campo in una gara ufficiale.

Tra i rinforzi difensivi c’è anche Sam Beukema, prelevato dal Bologna per circa 31 milioni di euro e vincolato per cinque anni. Il giocatore ha stupito lo scorso anno, dimostrando talento, forza e soprattutto costanza. Ha avuto modo di giocare anche in Champions League e questo lo rende pronto all’esperienza napoletana.

In uscita, il trasferimento di punta è quello di Victor Osimhen al Galatasaray per 75 milioni. Il Napoli incassa e libera spazi per nuovi slot in attacco, mentre il nigeriano si è legato al club turco con un contratto pluriennale e delle cifre faraoniche. Non è mancato il post sul proprio profilo Instagram con i saluti.

Tra entrate e uscite

Il direttore sportivo Manna è anche attivo sul mercato in uscita. Oltre al già citato Osimhen approdato al Galatasary, troviamo Natan. Il brasiliano nel 2023/2024 non aveva convinto ed era stato mandato in prestito al Betis. In Spagna si è dimostrato un giocatore solido ed è stato riscattato.

Nel mercato di riparazione era arrivato in prestito oneroso Noah Okafor, con diritto di riscatto, che però non ha giocato molto nelle poche apparizioni. Rientrato al Milan, sta dimostrando di essere in grande forma e sta convincendo il vecchio-nuovo mister rossonero Allegri. E nel frattempo il Napoli potrebbe perdere un ulteriore top player.

Addio a un pupillo di Conte?

Le entrate hanno generato clamore ed entusiasmo ma anche le uscite potrebbero presto infiammarsi. Oltre ai già citati Osimhen e Natan, è stato ceduto anche Caprile al Cagliari, piuttosto che Gaetano, sempre alla stessa compagine sarda. Ma un nome nelle ultime ore sta facendo preoccupare Conte.

Questo perché si tratta di un suo pupillo. Stiamo parlando di Romelu Lukaku. Big Rom ha sulle sue tracce i club sauditi che farebbero volentieri a gara per portarlo nella propria squadra. Tutto starà alla volontà del giocatore di rimanere a Napoli e alla volontà del club di accettare o meno offerte.