Soluzione trovata per Vlahovic: scambio di punte in Serie A | Nessun conguaglio in aggiunta

Un po’ a sorpresa l’attaccante bianconero potrebbe restare in Serie A, rumors riferiscono di una proposta di scambio clamorosa.

Dusan Vlahović è approdato alla Juventus nel gennaio 2022 dall’Fiorentina per circa 70 milioni di euro più bonus, diventando uno dei trasferimenti invernali più costosi della Serie A. In bianconero ha collezionato 104 presenze in tutte le competizioni, firmando 43 reti in campionato e 56 gol complessivi .

Il suo contratto, in scadenza nel 2026, prevede un ingaggio salito da 7 milioni netti nel 2022 fino ai 12 milioni netti nel 2025‑26, il più alto dell’intera rosa juventina. Tra cartellino, commissioni e stipendio, l’investimento totale per la Juve ha superato i 130 milioni di euro.

Nonostante alcune prestazioni convincenti, la sua esperienza è stata caratterizzata da stagioni altalenanti: molti momenti da panchina, rapporti complessi con la tattica di Thiago Motta e periodi di digiuno realizzativo. I tifosi e gli addetti ai lavori hanno messo in dubbio se sia davvero un centravanti su cui puntare nel progetto a lungo termine .

Entro poche settimane la Juventus prevede di cederlo, per evitare di perderlo a parametro zero nel 2026 e ricavare almeno 20/30 milioni dalla sua partenza. Con trattative già avviate, l’addio è ormai inevitabile.

Piace in Spagna, Premier e Turchia

Dusan Vlahović è nel mirino dell’Atletico Madrid, che lo vede come rinforzo perfetto per completare l’attacco di Simeone in vista della prossima stagione. La Juventus, consapevole delle difficoltà contrattuali legate al suo ingaggio da 12 milioni netti, sarebbe pronta ad accettare un’offerta di circa 25/30 milioni di euro.

Oltre alla Spagna, su Vlahović sono piombati club inglesi come Arsenal, Chelsea e Manchester United, mentre in Turchia José Mourinho e il Fenerbahçe hanno espresso interesse concreto, valutando un investimento di 25‑30 milioni anche se il calciatore preferirebbe giocare in un campionato più competitivo. L’attaccante serbo è ormai agli sgoccioli in terra torinese, il suo addio è imminente e potrebbe arrivare già prima del Mondiale per Club.

Ipotesi scambio con la Roma?

Secondo alcuni rumor circolati nell’ambiente capitolino, la Juventus e la Roma avrebbero valutato un’idea clamorosa: uno scambio di punte con Dusan Vlahović che si trasferirebbe nella Capitale e Artem Dovbyk che andrebbe a Torino. L’ipotesi è legata alla volontà della Juve di ridurre il peso dell’ingaggio del serbo e a quella dei giallorossi di puntare su un centravanti fisico e maturo.

Attualmente, però, questo scambio non è una trattativa reale, bensì un rumor affascinante che sta stimolando la fantasia dei tifosi di entrambe le squadre. Non risultano contatti ufficiali tra i club. Si tratta insomma di un gossip di mercato da prendere con cautela, ma che ha già acceso discussioni sui social e nei programmi sportivi.