Solo 9 presenze al Milan e un gol che è valso lo scudetto | Oggi fa il rappresentante nelle scuole

Non sempre le carriere dei calciatori prendono le giuste pieghe. È il caso di questo ragazzo, passato alla storia e oggi ‘dimenticato’.

Nel mondo del calcio, la linea tra successo e oblio è spesso sottilissima. Un giocatore può essere protagonista indiscusso in una stagione e ritrovarsi ai margini in quella successiva. Cambi d’allenatore, nuovi acquisti, infortuni o semplicemente scelte tattiche possono relegare un calciatore, anche talentuoso, a un ruolo secondario o dimenticato. La memoria del calcio è breve, e il rendimento immediato viene spesso privilegiato rispetto alla continuità.

Molti atleti vivono momenti di gloria che sembrano preludere a una carriera luminosa, salvo poi scomparire dai radar mediatici e sportivi. Un rigore sbagliato, un’annata storta o un trasferimento mal riuscito possono compromettere la percezione pubblica e il valore di mercato di un giocatore. In pochi mesi si può passare dal sentirsi al centro di un progetto a diventare un esubero da cedere.

L’industria calcistica, alimentata da risultati e aspettative, non sempre concede il tempo necessario per recuperare. In un contesto ipercompetitivo, chi rallenta, anche solo temporaneamente, rischia di essere scavalcato da nuovi talenti o da profili più funzionali. La pressione costante e la necessità di dimostrare sempre qualcosa possono logorare anche i più forti.

Tuttavia, questo ciclo impietoso non è sempre definitivo. Alcuni calciatori riescono a reinventarsi, cambiare ruolo, trovare un nuovo ambiente o risalire partendo da categorie inferiori. Ma il passaggio da protagonista a dimenticato resta una realtà brutale e frequente nel calcio moderno.

Dallo scudetto al volontariato

Rodney Strasser, ex centrocampista del Milan campione d’Italia nel 2011, ha detto addio al calcio per dedicarsi completamente all’aiuto del suo Paese, la Sierra Leone. A 35 anni, ha scelto di impegnarsi nella lotta contro il Mpox (vaiolo delle scimmie), una malattia virale che sta colpendo duramente l’Africa centro-occidentale. L’ex rossonero ha intrapreso un tour tra scuole, villaggi e comunità locali per sensibilizzare i giovani sui rischi della malattia e sulle modalità di prevenzione e cura.

Strasser ha anche promosso eventi pubblici, come una maratona a Freetown, per richiamare l’attenzione delle istituzioni sull’emergenza sanitaria. A breve lancerà una raccolta fondi sul sito della sua fondazione per sostenere le iniziative sul territorio. Già un anno fa, aveva donato un generatore e carburante all’ospedale maternità della capitale, contribuendo a ridurre i blackout che avevano causato la morte di diversi neonati.

Educazione, sport e crescita

L’impegno di Strasser va oltre la salute pubblica. L’ex calciatore vuole trasmettere ai giovani l’importanza dell’istruzione e dello sport come strumenti di crescita personale. In Sierra Leone, sottolinea, nessuna delle oltre 400 scuole dispone di campi multifunzionali per lo sport, diffusi invece in Europa.

L’obiettivo della sua fondazione è dotare le scuole di strutture sportive polivalenti, i Multi Sport Court, per offrire ai ragazzi l’opportunità di praticare più discipline e trovare nello sport una via di riscatto e aggregazione.