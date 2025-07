Sole e mare? No grazie, io me ne vado in Premier League | Napoli beffato all’ultimo

Il Napoli sta affrontando il calciomercato con grande intraprendenza, ma non tutti le ciambelle escono col buco.

Il Napoli sta affrontando il calciomercato con uno spirito di grande intraprendenza, deciso a non accontentarsi dei successi recenti. Dopo la conquista dello Scudetto, il club partenopeo ha scelto di non adagiarsi sugli allori, ma di rilanciare il proprio progetto tecnico con ambizione e visione. La dirigenza è impegnata nel costruire una squadra ancora più competitiva, capace non solo di difendere il titolo nazionale ma anche di alzare il livello nelle competizioni europee.

L’approccio è chiaro: consolidare l’ossatura vincente e intervenire con precisione nei reparti da potenziare. Ogni mossa di mercato è orientata a garantire continuità, ma anche a introdurre nuovi stimoli e soluzioni tattiche. Il Napoli vuole rafforzare la profondità della rosa, aggiungendo qualità e personalità, per affrontare una stagione che si preannuncia ricca di impegni e aspettative.

L’obiettivo europeo è particolarmente sentito. La Champions League rappresenta ormai una priorità strategica e un banco di prova per misurare la crescita del club sul palcoscenico internazionale. Per questo motivo, ogni scelta di mercato viene valutata anche in funzione dell’adattabilità e della competitività a livello continentale. Il Napoli non cerca solo nomi, ma profili funzionali e motivati.

Questa intraprendenza è segnale di una società che ha acquisito consapevolezza della propria forza e vuole consolidare il proprio status tra le grandi. L’equilibrio tra ambizione e sostenibilità guida un percorso che punta a coniugare spettacolo, risultati e continuità nel tempo.

L’addio si avvicina

Yunus Musah è sempre più lontano dal Milan. Dopo due stagioni in rossonero, il centrocampista statunitense non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri, che ha già avviato la costruzione di un nuovo assetto tattico. Musah, insieme ad altri profili come Adli e Bennacer, è tra i candidati alla cessione per fare spazio a innesti più in linea con le richieste del tecnico toscano. La dirigenza valuta ogni scenario con l’obiettivo di razionalizzare il centrocampo senza stravolgimenti.

Fino a poche settimane fa, il Napoli sembrava fortemente interessato al centrocampista ex Valencia. Gli azzurri avevano sondato con decisione la pista Musah, ma il dialogo non ha avuto seguito e l’interesse si è raffreddato. Il mancato affondo ha riaperto le porte a una possibile cessione all’estero, con un occhio di riguardo verso la Premier League.

Premier League all’orizzonte

Il campionato inglese appare perfetto per valorizzare le caratteristiche fisiche e dinamiche del classe 2002. Secondo Il Corriere dello Sport, diversi club di medio livello come West Ham, Wolverhampton e Nottingham Forest stanno monitorando la situazione, pur senza aver ancora formalizzato offerte. Il Milan resta alla finestra, pronto ad ascoltare proposte concrete.

Arrivato per circa 20 milioni, Musah non ha mai trovato una collocazione stabile nel centrocampo rossonero. La sensazione è che un trasferimento in Inghilterra possa rappresentare una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte.