Soldi infiniti a Liverpool: il sostituto di Luis Diaz arriva dalla Serie A | Bonifico da 100 milioni

Liverpool, il portafoglio straborda: trovato il sostituto di Luis Diaz, direttamente dalla Serie A. 100 milioni di affare.

Il Liverpool di Arne Slot è letteralmente scatenato in chiave mercato. La compagine inglese sta portando avanti una sessione estiva spendendo, in entrata, delle cifre faraoniche. Le casse della società sembrano avere risorse infinte e il prossimo anno il tecnico non solo vorrà ripetersi ma vorrà puntare anche più in alto. Da capire se lo farà con Luis Diaz.

Il colombiano attualmente giocatore dei Reds, sembra sempre più fuori dal progetto. L’ala sinistra classe ’97 ha un contratto con il Liverpool sino al 2027 dopo essere arrivato nel 2022. E non sembra ci siano margini per trattenerlo in Inghilterra. Il suo futuro sembra lontano da Liverpool.

Con la squadra oggi allenata da Slot, dopo essere stato prelevato dalle file del Porto, Diaz, è sceso 148 volte in campo con la maglia del Liverpool. Ha condito le sue prestazioni con ben 41 gol all’attivo e 23 assist. Niente male per un’ala. Ma adesso il suo cammino all’interno del Liverpool sembra essere giunto alla fine.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbe il Bayern Monaco. L’ambizioso e blasonato club tedesco vorrebbe acquisire le prestazioni sportive del colombiano e vedremo se ci saranno dei risvolti nel corso delle prossime settimane. Una cosa però sembra certa: il Liverpool avrebbe già in mente il sostituto proveniente dalla Serie A.

I milioni spesi

Al momento la società inglese ha investito tanto e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La dirigenza si è aggiudicata ad esempio il cartellino di Wirtz. Per il tedesco sono stati spesi ben 125 milioni arrivati tutti nelle casse del Bayer Leverkusen. Ma non è finita qui e i soldi spesi sono molti di più.

A Liverpool la prossima stagione giocherà anche un giovane talento: Ekitiké. 95 milioni per lui, prelevato sempre dalla Bundesliga, questa volta dall’Eintracht. Come se non bastasse, Slot, potrà contare inoltre sul giovanissimo e talentuosissimo Kerkez, vista la partenza di Alexander-Arnold.

Pozzo senza fondo

Si può ancora proseguire con la lista dei giocatori in entrata perché ad esempio anche Jeremie Frimpong si è aggregato alla squadra di Liverpool. Un investimento, anche in questo caso, da capogiro: 40 milioni. Insomma la società inglese non ha intenzione di fermarsi e ora sarebbe pronta a pescare dalla Serie A.

Per sostituire l’eventuale partente Diaz, il Liverpool, potrebbe prelevare un calciatore dalla massima serie italiana. Si tratta di un’ipotesi che ben presto potrebbe diventare fondata. Stiamo parlando di Yildiz della Juventus che ingolosisce, e non poco, la dirigenza inglese. Vedremo se ci saranno sviluppi nel corso delle settimane.