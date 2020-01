Napoli attivissimo sul mercato. Per Petagna si può chiudere per giugno, trovato l’accordo col Verona per Kumbulla. Blocco Amrabat.

Le ultime notizie di mercato che riguardano il Napoli, mostrano la società azzurra scatenata anche negli ultimi giorni di trattative. Si è parlato molto del possibile arrivo di Andrea Petagna con il Napoli che ha offerto alla Spal 22 milioni di euro, ma secondo Gianluca Di Marzio di Sky la società di Ferrara non vuole cedere ora il calciatore. Nonostante tutto Cristiano Giuntoli prova a chiudere l’affare ora, lasciando il calciatore alla Spal a cui offrono 18 milioni più bonus. Novità anche sull’asse Napoli-Verona, la società di De Laurentiis ha “trovato l’accordo per Marash Kumbulla, sulla base di 20 milioni più bonus” fa sapere Di Marzio. Ora si dovrà trovare l’accordo con gli agenti del calciatore, con cui ci sarà un incontro nei prossimi giorni. Kumbulla seguirà la formula usata per Rrahmani e sarà lasciato a Verona.

Il Napoli tiene aperti i discorsi per Kumbulla e Petagna, ma registra un blocco per Amrabat. Il centrocampista olandese era stato bloccato, con Giuntoli che aveva trovato un accordo col Verona ma non si è trovato quello col calciatore. In questo senso l’Inter si è inserita creando non poco disturbo. L’affare potrebbe saltare ma non è detta l’ultima parola. Intanto oggi ha svolto le visite mediche l’ultimo acquisto del Napoli, Matteo Politano. L’esterno ex Inter domani sarà a Castel Volturno per mettersi a disposizione di Gattuso e conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Politano è il terzo acquisto del mercato di gennaio del Napoli dopo Diego Demme e Stanislav Lobotka. Una sessione di mercato molto attiva quella invernale che potrebbe portare anche alte sorprese per i tifosi azzurri. In uscita restano in piedi le possibili cessioni di Llorente e Younes.