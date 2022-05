Sky – Mathias Olivera-Napoli, pressing azzurro: la situazione

Ultime notizie di mercato da parte di Sky Sport, il Napoli vuole chiudere la trattativa per Mathias Olivera. Secondo quanto riferito dalla redazione sportiva dell’emittente satellitare, il club azzurro sta facendo di tutto per concludere l’operazione. De Laurentiis non si è sbilanciato su Olivera, ma il calciatore è stato praticamente bloccato dal club partenopeo. In questi giorni l’affare per Olivera è stato in standby, con il presidente Angel Torres che ha annunciato: “Ci sono cinque squadre per il calciatore, ha tutto il diritto di decidere dove andare a giocare“. Ma la verità è che il presidente del Getafe vuole che si scateni un’asta, o che quantomeno qualcuno paghi la clausola da 20 milioni di euro.

Il Napoli per Olivera è arrivato ad offrire 13 milioni di euro con i bonus, con De Laurentiis che non vuole andare oltre. Anche perché la società partenopea è forte di un accordo con il giocatore. Secondo Sky il Napoli ha chiuso con il calciatore, trovando anche la quadra sui famosi diritti d’immagine che tanto pesano nelle trattative del Napoli. Con il riscatto di Anguissa dal Fulham il Napoli non intende spingere ancora oltre sull’acceleratore del mercato, anche perché il tempo c’è. Inoltre De Laurentiis ha messo tutti in vendita, con l’obiettivo primario di ridurre il monte ingaggi e mettere a posto il bilancio societario.