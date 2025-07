“SITUAZIONE INQUIETANTE”, ULTIM’ORA FERRARI | Stavolta l’ha fatta grossa: lo vogliono fuori subito

È un’altra stagione difficile per la Ferrari. La scuderia non riesce a trovare le soluzioni giuste per tornare a vincere.

La stagione 2025 di Formula 1 si sta rivelando meno entusiasmante del previsto per la Ferrari. Nonostante l’arrivo di Lewis Hamilton e la continuità di Charles Leclerc, la Scuderia di Maranello fatica a tenere il passo di McLaren e Mercedes. Attualmente, Ferrari occupa il secondo posto nel campionato costruttori con 222 punti, ma è distante dai 460 di McLaren . Leclerc ha ottenuto quattro podi, mentre Hamilton non è ancora salito sul podio, con il suo miglior risultato un quarto posto a Silverstone.

Il team ha introdotto aggiornamenti significativi, come un nuovo fondo aerodinamico, per migliorare le prestazioni della SF-25. Tuttavia, i risultati sono stati altalenanti. A Silverstone, Leclerc ha concluso al 14° posto, mentre Hamilton ha ottenuto un quarto posto . Il team principal Frédéric Vasseur ha sottolineato la necessità di massima precisione nel setup meccanico per ottimizzare il rendimento della vettura.

Le difficoltà non si limitano alle prestazioni in pista. Hamilton ha espresso frustrazione per la mancanza di progressi, affermando che “qualcosa ci trattiene” . Leclerc, dal canto suo, ha mostrato autocritica per le sue prestazioni in qualifica, nonostante i risultati solidi . Entrambi i piloti riconoscono la necessità di miglioramenti per competere ai massimi livelli.

Con metà stagione ancora da disputare, Ferrari ha l’opportunità di invertire la rotta. Gli aggiornamenti previsti e l’impegno del team potrebbero portare a miglioramenti nelle prossime gare. Tuttavia, per tornare a lottare per il titolo, sarà fondamentale trovare coerenza nelle prestazioni e massimizzare il potenziale della SF-25.

Una stagione poco esaltante

Il secondo posto nel Mondiale Costruttori potrebbe apparire come un segnale di stabilità per i più aziendalisti, ma secondo il giornalista Leo Turrini «non può andare bene». Sul suo blog Profondo Rosso, Turrini sottolinea come questa posizione, pur solida sulla carta, non sia sufficiente per una scuderia del calibro della Ferrari. L’obiettivo della Rossa non può essere quello di accontentarsi, bensì di tornare a vincere con continuità. Il rischio è quello di trasformare l’eccezione in normalità: l’assenza dal vertice da troppi anni pesa, eccome.

Il giornalista si sofferma anche sul futuro di Frederic Vasseur, attuale team principal della Ferrari, il cui contratto è in scadenza a fine stagione. A preoccupare non è tanto la situazione contrattuale, quanto le parole – o meglio, la mancanza di chiarezza – da parte dei vertici. Benedetto Vigna, amministratore delegato di Maranello, ha affermato che «c’è tempo per pensarci», una risposta che Turrini definisce “inquietante”.

Decisioni da prendere con visione, non con esitazione

In Formula 1 – scrive Turrini – non si può navigare a vista: le decisioni, soprattutto su uomini e progetti, vanno prese con anticipo e lucidità. Il tempo per riflettere può essere un lusso per altri, ma non per chi ambisce a dominare. Se Ferrari crede in Vasseur, è il momento di dirlo chiaramente.

Se invece la fiducia è venuta meno, serve agire con coerenza. In entrambi i casi, il silenzio non è una strategia.