Sinner se la ride sotto i baffi: il suo più grande ostacolo va ko | Strada spianata ad US Open

Jannik Sinner in cuor suo è estremamente felice: il suo ostacolo più grande ha dovuto rinunciare a giocare. US Open in discesa.

Il 2025 è, senza ombra di dubbio, l’anno della definitiva consacrazione di Jannik Sinner. L’altoatesino ha aperto la stagione nel migliore dei modi. Si è infatti riconfermato campione all’Australian Open con una finale dominata contro Zverev numero 3 al mondo. Il risultato finale non a caso è stato quello di 6-3 7-6 6-3 a favore dell’italiano.

Dopo la squalifica per il caso doping, Sinner, ha dovuto attendere per rientrare. Ma sin da subito si è mostrato sul pezzo. Ha brillato nei tornei su terra battuta, sfiorando il titolo a Roma, perdendo in finale contro Alcaraz. Poi è arrivato fino alla finale del Roland Garros, persa solo al termine di una battaglia durata oltre cinque ore, per l’esattezza cinque ore e ventinove minuti, sempre contro Alcaraz.

Sull’erba ha scritto un’altra pagina di storia del tennis italiano e mondiale: a Wimbledon ha superato avversari del calibro di Djokovic e Alcaraz, in finale, conquistando il suo primo Slam sull’erba e diventando di fatto il primo italiano nella storia del tennis, ad aggiudicarsi l’antico torneo.

Il numero 1 del mondo non ha mai perso lucidità, nemmeno sotto pressione. A ogni torneo ha dimostrato di avere qualcosa in più: freddezza, determinazione e una tenuta fisica che fa la differenza nei momenti chiave. Ora lo attende l’ultimo Slam dell’anno, dove sarà il grande favorito.

L’ultimo Slam

Gli US Open lo aspettano con il peso della leadership mondiale ma anche con la consapevolezza di chi ha già dimostrato di saper vincere. Il tabellone, tra l’altro, potrebbe essere leggermente più favorevole del previsto dopo un’assenza pesante confermata nelle ultime ore che gioverebbe a Sinner.

A dare forfait è uno degli avversari più temibili del circuito secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, esperto e in grande forma fino a poche settimane fa. Un infortunio muscolare subito durante Wimbledon lo ha costretto a sottoporsi a un intervento, con tempi di recupero troppo lunghi per rientrare in tempo a New York.

L’identità

Si tratta del tennista che in passato ha dato filo da torcere a Sinner Grigor Dimitrov, che salterà così il suo primo Slam dopo 14 anni. La sua assenza mette fine a una striscia di 58 partecipazioni consecutive nei tornei Major. Una vera e propria costanza da record che si interrompe proprio a causa del match contro Sinner.

Per Jannik Sinner si tratta dunque di un ostacolo in meno sulla strada verso il titolo, anche se ci saranno ovviamente altri campioni. La concorrenza resta alta, ma con la condizione fisica ritrovata e la fiducia ai massimi livelli, ha tutte le carte in regola per chiudere il 2025 con un altro Slam in bacheca.