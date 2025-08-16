Siamo tornati all’era di Calciopoli: revocato un altro titolo alla Juve | Decisione ufficiale della FIFA
Arriva la decisione ufficiale direttamente della FIFA: è stato revocato un altro trofeo alla Juventus. Cosa è accaduto.
Calciopoli è stato uno dei terremoti più forti nella storia del calcio italiano. Un’inchiesta che scosse l’intero sistema e in grado di lasciare strascichi ancora oggi, con nuovi particolari che continuano a emergere a distanza di anni. Tutto esplose nel 2006, quando il mondo del calcio fu travolto da uno scandalo senza precedenti.
L’indagine nacque da una serie di intercettazioni che portarono alla luce rapporti e pressioni tra dirigenti, arbitri e figure federali. Quello che emerse fu un meccanismo studiato per influenzare le designazioni arbitrali, alterando le competizioni. Lo scandalo scoppiò proprio a ridosso del Mondiale di Germania.
Le prime conversazioni a finire sotto la lente riguardavano Luciano Moggi, Antonio Giraudo e l’allora designatore arbitrale Paolo Bergamo, insieme a Pierluigi Pairetto. Dalle telefonate si evincevano pressioni sui sorteggi e una fitta rete di contatti con dirigenti e referenti della Federazione.
Subito arrivarono dimissioni a catena ai vertici della FIGC e della Juventus, ma anche il coinvolgimento di numerosi club. La Procura di Napoli iscrisse 41 persone nel registro degli indagati, tra cui i presidenti di Fiorentina e Lazio, dirigenti del Milan e membri dell’AIA.
Le accuse
Le accuse erano pesanti: frode sportiva, associazione a delinquere, perfino peculato. La giustizia sportiva agì rapidamente, e le sanzioni non tardarono ad arrivare. La Juventus fu retrocessa in Serie B e privata di due scudetti, un colpo durissimo per la società e per la sua tifoseria.
A beneficiarne fu l’Inter, proclamata campione d’Italia per la stagione 2005/2006. Milan, Fiorentina, Lazio, Reggina e Arezzo subirono penalizzazioni in classifica. Il procedimento si chiuse ufficialmente nel 2011. Ma oggi sembra siano emersi nuovi dettagli e un ulteriore titolo è stato revocato alla Juve,
Le ultime novità
Secondo le nuove regole FIFA, infatti, la Juventus non può più considerarsi Campione del Mondo per club. L’organizzazione ha chiarito che il titolo spetta solo a chi ha vinto il Mondiale per Club dal 2000 in poi, ovvero da quando è la stessa FIFA a organizzare la competizione. Restano validi anche gli ultimi titoli dell’Intercontinentale disputati tra il 2001 e il 2004.
La rivelazione, riportata dal quotidiano brasiliano Estado do Brasil, ridisegna la storia dei trofei della Juventus. Per l’Italia, le uniche squadre riconosciute come campioni del mondo restano il Milan (2007) e l’Inter (2010). La Juventus, che aveva conquistato la Coppa Intercontinentale nel 1985 e nel 1996, perde dunque l’ufficialità di quel titolo.