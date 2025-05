Si torna al lancio della monetina: annuncio ufficiale della FIGC | La corsa Champions si decide al sorteggio

Quattro squadre in un punto, ma solo due biglietti per l’Europa che conta: il finale di Serie A è un rebus da decifrare.

Il pareggio tra Bologna e Juventus e la vittoria sofferta della Roma contro la Fiorentina hanno rimesso tutto in discussione. A tre giornate dalla fine, il campionato italiano offre uno dei finali più incerti degli ultimi anni, con la corsa alla Champions League più viva che mai.

L’Atalanta di Gasperini, ormai lanciatissima al terzo posto con 68 punti, si è virtualmente assicurata un posto tra le grandi d’Europa. Ma dietro di lei è bagarre totale.

A quota 63 punti ci sono in tre: Juventus, Roma e Lazio. Un triplo ex aequo che, se dovesse confermarsi anche a fine stagione, aprirebbe uno scenario complesso regolato dalla classifica avulsa. A completare il quadro, c’è il Bologna di Thiago Motta, che insegue appena un punto sotto a 62. Nonostante il rallentamento, anche i rossoblù sono ancora in piena corsa e lo scontro diretto col Milan della prossima giornata sarà determinante.

Ogni giornata da qui in avanti è una finale. Il prossimo turno, in particolare, potrebbe già lasciare un segno indelebile: Roma e Lazio si affronteranno in uno scontro diretto all’Olimpico che promette scintille. Non sarà solo una sfida cittadina, ma un vero e proprio spareggio europeo. Anche per la Juventus di Tudor ci sarà da lottare con il coltello tra i denti.

La classifica avulsa decide (quasi) tutto

In caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre, il regolamento della Serie A prevede la formazione di una classifica avulsa per determinare chi salirà sul treno per la Champions. In questo mini-torneo virtuale contano nell’ordine: i punti ottenuti negli scontri diretti tra le squadre coinvolte, la differenza reti in questi scontri, poi la differenza reti generale, il numero di gol segnati, e infine—qualora tutto fosse ancora in equilibrio—un sorteggio.

Attualmente, secondo i calcoli, sarebbe la Roma ad avere il vantaggio: i giallorossi hanno raccolto sei punti tra Juventus e Lazio, seguiti dai bianconeri a quota cinque e infine dalla Lazio che ha racimolato solo un punto. Un vantaggio non da poco per la squadra di Ranieri, ma tutto potrebbe cambiare nelle ultime tre giornate.

L’ombra del sorteggio: scenario clamoroso all’orizzonte

Se i risultati dovessero allinearsi in modo tale da rendere identici non solo i punti nella classifica avulsa ma anche la differenza reti e i gol segnati, lo spettro del sorteggio diventerebbe realtà. Una soluzione estrema, ma prevista dal regolamento.

Una possibilità remota? Forse. Ma secondo quanto riportato da ControcalcioTV, Juventus e Roma potrebbero davvero finire la stagione con tutti i criteri perfettamente in parità. Con scontri diretti equilibrati, differenza reti e gol segnati molto simili (al momento +2 per la Juve in entrambi i casi), il rischio di arrivare al sorteggio è reale. In quel caso, sarebbe una beffa storica per una delle due grandi. Ogni gol peserà come un macigno, ogni punto potrebbe decidere l’accesso alla competizione più prestigiosa del continente. Le panchine tremano, i tifosi fanno i conti, e il destino di almeno due squadre è ancora appeso a un filo.