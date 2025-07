Si chiude l’era Lotito: CEDUTA LA LAZIO | Attesa ufficialità nelle prossime ore

L’era Lotito alla Lazio sembra praticamente essere terminata. Lazio ceduta: manca solamente l’ufficialità nelle prossime ore.

In casa Lazio sono ore concitatissime. A crescere, attualmente, è un senso di malessere. Questo malessere ha colpito tutta la tifoseria biancoceleste in particolare in queste settimane. Il mercato resta bloccato, e l’assenza di rinforzi si aggiunge al già poco esaustivo silenzio della società che ha alimentato dubbi e contestazioni oltre che sfiducia.

E in questo clima tutt’altro che sereno, è arrivato una notizia che di certo ha scosso tutto l’ambiente Lazio. Claudio Lotito avrebbe ceduto il club. Un passaggio di consegno che avrebbe del clamoroso, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. La trattativa sarebbe avvenuta lontano dai riflettori ma la voce si è sparsa ugualmente.

L’indiscrezione sull’incontro tra Lotito e Michele Puller, riportata dalla pagina Instagram pallocampo, importante imprenditore italo-tedesco di fama internazionale, ha fatto rapidamente il giro del web. Puller infatti non è un imprenditore qualunque. In Germania è conosciuto come l’Italiano in grado di salvare le aziende. Vanta contatti con le società più influenti del calcio europeo.

La sua figura, tutt’altro che marginale, è consolidata. Puller è un esperto di bilanci, ha avuto anche un ruolo di primo piano nel consiglio economico del Borussia Dortmund. Inoltre nella sua carriera è riuscito ad unire abilità manageriali alla passione calcistica. Infatti ha aiutato anche nella scoperta di nuovi talenti.

I rapporti

Con Lotito i rapporti non sono di certo recenti. Da parte del club biancoceleste è arrivata solamente una mezza smentita, non tramite un comunicato ufficiale, bensì attraverso fonti vicine all’attuale patron biancoceleste. Secondo queste ricostruzioni, la notizia sarebbe priva di fondamento. Tuttavia il silenzio non ha calmato le acque, anzi.

Lo stesso Puller, interpellato, ha deciso di glissare: “Ha detto tutto Claudio”. Una frase che non solo non ha chiuso di fatto il caso, ma che ha reso la questione ancora più enigmatica. In parallelo, Lotito avrebbe a sua volta dichiarato di non sentire l’amico da un mese. Ma il tempismo dell’incontro continua a lasciare qualche dubbio.

Il futuro misterioso

E nel frattempo si continua a lavorare anche nel rettangolo di gioco. Sarri infatti sta lavorando a Formello, totalmente all’oscuro, probabilmente, del possibile cambio al vertice che avrebbe del clamoroso. Il suo progetto tecnico, complicato vista l’assenza di possibilità di acquisti sul mercato, potrebbe vivere una scossa.

Per la Lazio si aprirebbe un nuovo capitolo della propria storia. Le prossime ore saranno dunque decisive. Se la cessione verrà di fatto confermata, si chiuderà una lunga era, fatti di luci e ombre, vittorie, sconfitte e polemiche. L’era Lotito potrebbe volgere al termine lasciando spazio a un futuro, tutt’ora, avvolto nel mistero.