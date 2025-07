Sfuma Sancho: la Juve si prende l’esterno napoletano | Ok dell’agente, ora il braccio di ferro con ADL

La Juventus sta vedendo sfuggirsi dalle mani Jadon Sancho. Ma la Vecchia Signora è pronta a prendersi un calciatore azzurro.

La Juventus sogna Jadon Sancho, ma la trattativa rischia seriamente di complicarsi come riportato da TuttoSport. Nonostante il forte interesse dei bianconeri, il Borussia Dortmund è pronto a inserirsi con decisione e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già superato la Juve nella corsa al giocatore. Il club tedesco ha presentato un’offerta che si avvicina molto ai 18-20 milioni richiesti dal Manchester United.

Sancho, dal canto suo, ha già dato il via libera a un trasferimento a Torino, tanto da accettare una drastica riduzione dell’ingaggio: da 10 milioni a 6 milioni di euro a stagione. Ma il vero ostacolo per la Juve è rappresentato dalla situazione interna. I bianconeri, infatti, non hanno ancora liberato spazio nella rosa per accogliere un nuovo innesto offensivo, e la situazione sul fronte uscite è praticamente ferma.

Il nodo principale riguarda Nico Gonzalez, che occupa proprio lo slot che Sancho andrebbe a coprire sulla trequarti. Ma non è l’unico. Anche Weah, Douglas Luiz e soprattutto Vlahovic restano incerti, con il serbo che pesa enormemente a bilancio. Tra ingaggio e ammortamento, la sua permanenza costerebbe ben 43 milioni complessivi, bloccando non solo l’arrivo di Sancho, ma anche il possibile rinnovo del prestito per Kolo Muani.

Nel frattempo, il Manchester United resta in attesa, ma non è disposto a svendere il giocatore. Lo stesso tecnico Ruben Amorim ha chiarito che, se non arriverà l’offerta giusta, Sancho potrà anche restare in rosa. “Sono pronti a tornare, sono nostri giocatori”, ha dichiarato l’allenatore, lasciando la porta aperta a ogni possibilità. Il calciatore però non si è presentato al ritiro di Solna, segno che qualcosa bolle in pentola.

Il possibile ritorno

L’ipotesi di un ritorno al Borussia Dortmund si fa sempre più concreta. Sancho ha lasciato un ottimo ricordo in Germania, dove ha già giocato per quattro stagioni tra giovanili e prima squadra. Dopo il prestito del 2024, il desiderio di tornare in Bundesliga sembra aver preso il sopravvento, anche perché in Inghilterra il feeling con lo United si è ormai incrinato da tempo.

Dal Regno Unito confermano: il Dortmund è pronto a riportarlo a casa, e i contatti con il Manchester sono già stati avviati. In Germania si parla di un’operazione molto più che abbozzata, e anzi già in fase avanzata. Non sarebbe un semplice ritorno, ma il terzo capitolo di una storia che Sancho ha voglia di riaprire. La Juve osserva, ma il rischio di vederlo sfumare è concreto.

La carriera

Con 158 presenze, 53 gol e 67 assist con il Dortmund, Sancho ha scritto pagine importanti della sua carriera proprio in maglia giallonera. A Manchester, invece, i numeri sono stati più modesti: 83 partite, 12 gol e 6 assist. Forse è anche per questo che l’inglese guarda con nostalgia alla Bundesliga. E se la Juve vuole davvero provarci, dovrà muoversi in fretta.

In ogni caso il club piemontese, potrebbe decidere di virare su un calciatore che piace al Napoli se l’affare Sancho non dovesse andare in porto. Stiamo parlando di Sterling. L’esterno offensivo interessa e non poco ad Antonio Conte che lo porterebbe volentieri nel capoluogo campano. Vedremo se ci sarà un derby anche sul fronte mercato.