SERVE UNA MANO NELLO SPOGLIATOIO | Ibra manda un alleato vicino ad Allegri: occhio rossonero dietro le quinte
C’è bisogno di un uomo spogliatoio per risollevare il Milan: Ibrahimovic corre in soccorso del mister, è tutto fatto per il suo arrivo
Manca pochissimo, siamo agli sgoccioli, ed inizierà ufficialmente la nuova stagione. Tutti sono curiosi di quali risultati otterrano le squadre a fine anno, in particolare il Milan, che quest’estate ha avviato una vera e propria rivoluzione.
È partito dalla dirigenza, ingaggiando Igli Tare come nuovo DS e spostando Giorgio Furlani in contabilità e Geoffrey Moncada come capo scout. Ha poi scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, con l’obiettivo di creare un progetto continuo e vincente.
Sistemati i vertici alti hanno agito sulla rosa. Via due titolarissimi, Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, e fuori altri 16 giocatori considerati come esuberi. Dentro Luka Modric, Samuele Ricci, Ardon Jashari, Pietro Terracciano e Pervis Estupiñán, più i vari rientri dai prestiti.
Una squadra totamente ex novo, creata sull’identità e le richieste del nuovo mister. C’è dunque la volontà di lasciare la scorsa e deludente annata alle spalle e lottare e sudare sul campo da gioco per ritornare nuovamente sul tetto d’Italia.
Tutti uniti
Per raggiungere questo traguardo c’è però bisogno di uno spogliatoio unito. È proprio uno dei motivi per il quale è stato ingaggiato l’ex tecnico della Juventus, noto per le sue capacità innate di creare feeling con i calciatori e tra loro stessi.
Un fattore fondamentale su cui agire, considerando che è ciò che è mancato la scorsa stagione. Tra Theo e Leao in disparte contro la Lazio, Calabria contro Conceição ed i vari attriti con lo stesso ex Porto e Fonseca, c’era assolutamente bisogno di cambiare.
In soccorso
La società vuole farlo al meglio, ecco perché ha contattato Adriano Galliani. Il dirigente sportivo del Monza ha fatto la storia in rossonero insieme a Silvio Berlusconi, vincendo 29 trofei e facendo conoscere il Milan in tutto il mondo. Sa dunque cosa significa questo club e la sua importanza, ragion per cui è l’uomo perfetto per far ritornare il club agli albori di un tempo.
Tutti sono d’accordo sulla sua scelta, grazie proprio ad Ibrahimovic che l’ha fortemente consigliato a Gerry Cardinale. Ricoprirebbe il ruolo di super consulente, c’è solamente da attendere il closing tra i biancorossi e la nuova proprietà americana in data 9 settembre. In tal caso sarebbe libero dai compiti del club brianzolo e può accettare l’offerta, riunendosi con il toscano e lo svedese come ai vecchi tempi.