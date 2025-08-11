11 Agosto 2025

SERVE UNA MANO NELLO SPOGLIATOIO | Ibra manda un alleato vicino ad Allegri: occhio rossonero dietro le quinte

Simone Di Paola 11 Agosto 2025
SERVE UNA MANO NELLO SPOGLIATOIO | Ibra manda un alleato vicino ad Allegri: occhio rossonero dietro le quinte

Allegri- lapresse- napolipiu.com

C’è bisogno di un uomo spogliatoio per risollevare il Milan: Ibrahimovic corre in soccorso del mister, è tutto fatto per il suo arrivo

Manca pochissimo, siamo agli sgoccioli, ed inizierà ufficialmente la nuova stagione. Tutti sono curiosi di quali risultati otterrano le squadre a fine anno, in particolare il Milan, che quest’estate ha avviato una vera e propria rivoluzione.

È partito dalla dirigenza, ingaggiando Igli Tare come nuovo DS e spostando Giorgio Furlani in contabilità e Geoffrey Moncada come capo scout. Ha poi scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, con l’obiettivo di creare un progetto continuo e vincente.

Sistemati i vertici alti hanno agito sulla rosa. Via due titolarissimi, Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, e fuori altri 16 giocatori considerati come esuberi. Dentro Luka Modric, Samuele Ricci, Ardon Jashari, Pietro Terracciano e Pervis Estupiñán, più i vari rientri dai prestiti.

Una squadra totamente ex novo, creata sull’identità e le richieste del nuovo mister. C’è dunque la volontà di lasciare la scorsa e deludente annata alle spalle e lottare e sudare sul campo da gioco per ritornare nuovamente sul tetto d’Italia.

Tutti uniti

Per raggiungere questo traguardo c’è però bisogno di uno spogliatoio unito. È proprio uno dei motivi per il quale è stato ingaggiato l’ex tecnico della Juventus, noto per le sue capacità innate di creare feeling con i calciatori e tra loro stessi.

Un fattore fondamentale su cui agire, considerando che è ciò che è mancato la scorsa stagione. Tra Theo e Leao in disparte contro la Lazio, Calabria contro Conceição ed i vari attriti con lo stesso ex Porto e Fonseca, c’era assolutamente bisogno di cambiare.

Galliani- lapresse- napolipiu.com

In soccorso

La società vuole farlo al meglio, ecco perché ha contattato Adriano Galliani. Il dirigente sportivo del Monza ha fatto la storia in rossonero insieme a Silvio Berlusconi, vincendo 29 trofei e facendo conoscere il Milan in tutto il mondo. Sa dunque cosa significa questo club e la sua importanza, ragion per cui è l’uomo perfetto per far ritornare il club agli albori di un tempo.

Tutti sono d’accordo sulla sua scelta, grazie proprio ad Ibrahimovic che l’ha fortemente consigliato a Gerry Cardinale. Ricoprirebbe il ruolo di super consulente, c’è solamente da attendere il closing tra i biancorossi e la nuova proprietà americana in data 9 settembre. In tal caso sarebbe libero dai compiti del club brianzolo e può accettare l’offerta, riunendosi con il toscano e lo svedese come ai vecchi tempi.

Altro

berrettini-x-napolipiu.com

“BERRETTINI SI RITIRA”, scossone improvviso | Tifosi in lacrime: doccia fredda negli ultimi minuti

Simone Di Paola 11 Agosto 2025
comolli-facebook-napolipiu.com

Colpaccio Juve, lo prende dall’Inter | Il difensore ha firmato: titolare alla prima di campionato

Simone Di Paola 11 Agosto 2025
hamilton-facebook-napolipiu.com

ULTIM’ORA Hamilton, firma in Premier League | Accordo ufficiale: i tifosi della Ferrari faticano a crederci

Simone Di Paola 11 Agosto 2025
juventus-wikipedia-napolipiu.com

“Volevo scegliere un’altra nazionale”: mazzata dal giocatore juventino | Ha preso in giro tutti per anni

Lorenzo Gulotta 11 Agosto 2025
tare-lapresse-napolipiu.com

Tare vende come se non ci fosse un domani: 90 milioni sul piatto | Si è convinto anche Allegri

Lorenzo Gulotta 11 Agosto 2025
Mancini (lapresse) - napolipiu

Dalla nazionale con Mancini alla Serie B: se lo prende il Napoli per 15 milioni | Va da Conte per tornare grande

Lorenzo Gulotta 10 Agosto 2025

Ultimissime

allegri-lapresse-napolipiu.com

SERVE UNA MANO NELLO SPOGLIATOIO | Ibra manda un alleato vicino ad Allegri: occhio rossonero dietro le quinte

Simone Di Paola 11 Agosto 2025
berrettini-x-napolipiu.com

“BERRETTINI SI RITIRA”, scossone improvviso | Tifosi in lacrime: doccia fredda negli ultimi minuti

Simone Di Paola 11 Agosto 2025
comolli-facebook-napolipiu.com

Colpaccio Juve, lo prende dall’Inter | Il difensore ha firmato: titolare alla prima di campionato

Simone Di Paola 11 Agosto 2025
hamilton-facebook-napolipiu.com

ULTIM’ORA Hamilton, firma in Premier League | Accordo ufficiale: i tifosi della Ferrari faticano a crederci

Simone Di Paola 11 Agosto 2025
juventus-wikipedia-napolipiu.com

“Volevo scegliere un’altra nazionale”: mazzata dal giocatore juventino | Ha preso in giro tutti per anni

Lorenzo Gulotta 11 Agosto 2025