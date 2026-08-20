20 Agosto 2026

Serie A, Marinelli per Inter-Monza e Marcenaro per Roma-Fiorentina: le designazioni arbitrali della 1^ giornata

redazione 20 Agosto 2026
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IPA74084495 – referee Matteo Marcenaro during the match of 33th day of the Serie A Championship between A.S.Roma and Atalanta BC at the Olimpico Stadium on Apr 18, 2026 in Rome, Italy. during AS Roma vs Atalanta BC, Italian soccer Serie A match in Rome, Italy, April 18 2026

ROMA (ITALPRESS) – Prima giornata di campionato e prime designazioni arbitrali per le gare della massima serie per Daniele Orsato, nuovo responsabile della Can.

Ad aprire la serie A 2026-2027 saranno due partite: alle 18.30 di sabato 22 agosto i campioni d’Italia dell’Inter ospiteranno il Monza a San Siro e per dirigere l’incontro è stato designato Livio Marinelli. Con l’arbitro della sezione di Tivoli, ci saranno gli assistenti Di Gioia e Palermo e il quarto ufficiale di gara Di Marco. Al var Gariglio, con Avar Marini. In contemporanea, sabato alle 18.30, si giocherà Udinese-Como che sarà diretta da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Il programma proseguirà con le due gare delle 20.45: Genoa-Napoli (Marco Di Bello di Brindisi) e Parma-Cagliari (Daniele Perenzoni di Rovereto).

Stessi orari per le quattro partite di domenica 23: alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce che saranno dirette rispettivamente da Giovanni Ayroldi di Molfetta e da Antonio Rapuano di Rimini. Alle 20.45 Atalanta-Sassuolo (Valerio Crezzini di Siena) e Torino-Milan (Luca Zufferli di Udine). Lunedì due posticipi. Alle 18.30 Bologna-Lazio affidata a Fabio Maresca di Napoli, mentre alle 20.45 chiuderà il quadro della prima giornata la sfida dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina. All’Olimpico fischierà Matteo Marcenaro di Genova.

SERIE A – 1^ GIORNATA – 23/08

Inter – Monza (22/08, ore 18.30)arbitro: Livio Marinelli di TivoliUdinese – Como (22/08, ore 18.30)arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del GrecoGenoa – Napoli (22/08, ore 20.45)arbitro: Marco Di Bello di BrindisiParma – Cagliari (22/08, ore 20.45)arbitro: Daniele Perenzoni di RoveretoFrosinone – Juventus (ore 18.30)arbitro: Giovanni Ayroldi di MolfettaVenezia – Lecce (ore 18.30)arbitro: Antonio Rapuano di RiminiAtalanta – Sassuolo (ore 20.45)arbitro: Valerio Crezzini di SienaTorino – Milan (ore 20.45)arbitro: Luca Zufferli di UdineBologna – Lazio (24/08, ore 18.30)arbitro: Fabio Maresca di NapoliRoma – Fiorentina (24/08, ore 20.45)arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

 

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FONTE ITALPRESS

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