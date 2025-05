Serie A ed Europa addio: Balotelli ha già firmato dall’altra parte del mondo | Annuncio ufficiale atteso ad ore

Solo 56 minuti in campo, poi l’ennesima svolta nella carriera di Super Mario.

La carriera di Mario Balotelli è sempre stata un viaggio tra alti clamorosi e cadute rumorose. L’ultima tappa italiana del suo percorso, cominciata il 28 ottobre 2024 con il ritorno in Serie A al Genoa, si è rivelata più un’illusione che una reale rinascita.

Sei presenze e appena 56 minuti totali giocati: questo il bilancio della sua breve e deludente esperienza rossoblù, chiusa virtualmente già a gennaio dopo l’arrivo in panchina di Patrick Vieira, che ha deciso di non convocarlo più per diverse settimane consecutive.

Il suo ritorno in Italia era stato accolto con un misto di curiosità e speranza, soprattutto dai tifosi liguri, ma l’assenza di continuità e la poca fiducia da parte degli allenatori hanno reso impossibile qualsiasi rilancio. “Pensavo fosse la scelta giusta per chiudere un cerchio, ma evidentemente ho sbagliato,” avrebbe confidato Balotelli a persone vicine.

Difficile parlare di fallimento, perché nella carriera di Mario non esistono davvero mezze misure: o fuoco d’artificio, o silenzio totale. E dopo l’ennesimo bivio, il classe 1990 sembrerebbe pronto a riscrivere la propria storia calcistica… lontano dall’Europa.

L’ex prodigio del calcio italiano è pronto per un nuovo inizio

Da giovane era considerato il futuro dell’Italia, inserito nella lista dei 100 migliori talenti da Don Balón, protagonista con l’Inter del Triplete di Mourinho e finalista a Euro 2012 con la maglia azzurra. I suoi gol, le sue esultanze, le sue famigerate “balotellate”: ogni episodio alimentava il mito di Super Mario, tanto amato quanto discusso.

Ha vinto in Italia, in Inghilterra e in Francia, accumulando un palmarès che include Champions League, Premier League, FA Cup, Coppa Italia, scudetti e Supercoppe, ma ha anche lasciato rimpianti ovunque sia passato. La costanza non è mai stata il suo punto forte, e i suoi limiti caratteriali hanno spesso frenato ciò che sembrava un talento senza limiti. Oggi, a 34 anni, Balotelli sa che non può più permettersi passi falsi. Dopo la breve parentesi al Sion e il ritorno naufragato a Genova, si apre una nuova pagina.

La destinazione che può cambiare tutto

Secondo indiscrezioni raccolte da ambienti vicini al giocatore, Balotelli avrebbe già firmato un pre-accordo con un club della MLS. Il nome del club non è ancora trapelato, ma l’annuncio ufficiale sarebbe previsto a ore, a conferma di un cambio di scenario definitivo.

Negli Stati Uniti, dove il calcio sta crescendo in visibilità e investimenti, Mario potrebbe trovare il contesto ideale per gli ultimi anni della sua carriera: meno pressioni mediatiche, una vita più tranquilla, ma anche una lega sempre più competitiva. Dopo aver bruciato tappe, ponti e sogni, Balotelli guarda ora al futuro con uno sguardo nuovo. Nessuno sa se sarà davvero il suo ultimo atto, ma una cosa è certa: anche stavolta, Super Mario non smette di far parlare di sé. E chissà che questa non sia, finalmente, la sua storia più matura.