Sembrava perfetto per Conte, e invece è costretto a lasciare Napoli | Tutto fatto per la sua cessione

Il calciatore sembrava adatto al progetto di Antonio Conte e invece ha dovuto lasciare il Napoli: tutto fatto per l’addio.

Antonio Conte assieme al direttore sportivo Manna e il patron Aurelio De Laurentiis, sta programmando il futuro del suo Napoli. Il tecnico sta ragionando da vincente e vuole aprire un ciclo che spera non possa arrestarsi all’ultimo scudetto conquistato nel 2024/2025 nel corso dell’ultima gara contro il Cagliari.

Dopo l’anno da dimenticare post Spalletti che aveva portato il terzo scudetto, Conte, è riuscito nuovamente a infiammare una piazza caldissima come quella napoletana che aveva perso le speranze di rivedere la propria squadra al vertice. E invece gli azzurri giocheranno con il tricolore al petto il prossimo anno.

Obiettivo principale di Conte sarà sicuramente quello di non lasciarselo scucire. In Serie A ha sempre fatto la differenza il mister ex Juventus e adesso vorrà farla tanto in Italia quanto in Europa. Le mire espansionistiche del Napoli sono chiare a tutti. Il mercato in tal senso ha dato dei segnali importanti.

Dal 17 luglio e fino al 27, Conte e i suoi avranno modo di preparare la stagione 2025/2026 a Dimaro. Successivamente, dal 30 luglio al 14 agosto, gli azzurri si ritroveranno a Castel di Sangro. Poi ci sarà l’inizio ufficiale della nuova annata che sarà certamente più complessa rispetto allo scorso anno.

Un mercato da paura

L’impegno infrasettimanale in Champions farà spendere il doppio delle energie alla squadra di Antonio Conte, che sta dunque lavorando con Manna per allargare numericamente e qualitativamente la rosa. Viene da pensare ad esempio a Kevin De Bruyne, che a sorpresa ha accettato l’offerta degli azzurri da free agent.

E ancora Marianucci, preso dall’Empoli per 9 milioni: un importante investimento per il futuro dato che stiamo parlando di un classe 2004. Ma non è finita qui. A Napoli è arrivato Beukema dal Bologna per 31 milioni di euro, così come Lorenzo Lucca direttamente dall’Udinese e Noa Lang dal PSV. Occhio però alle uscite.

Il triste addio

Il Napoli si sta impegnando tantissimo, come già detto, sul fronte mercato e lo sta facendo anche in uscita. Sono diversi i nomi caldi che potrebbero lasciare la piazza. Da Meret, che con l’arrivo di Milinkovic-Savic del Torino potrebbe vacillare, passando per Osimhen oramai promesso sposo del Galatasaray.

C’è invece chi il proprio futuro è certo di viverlo lontano da Napoli. Questo è il caso di Folorunsho. Ci si aspettava una permanenza nel capoluogo campano da parte del giocatore ex Verona ma così non è stato. Nelle prossime ore Folorunsho svolgerà infatti le visite mediche per poi firmare un contratto con il Cagliari. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si tratterà di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro.