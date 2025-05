“Sei un coniglio che scappa”: caos nello spogliatoio romanista | Rottura totale con il tecnico

A Trigoria si respira tensione, e la Roma rischia di compromettere tutto sul più bello.

Ancora novanta minuti, poi si tireranno le somme. La Roma è a un passo dalla qualificazione in Champions League, obiettivo dichiarato a inizio stagione dalla dirigenza e da Claudio Ranieri, richiamato per traghettare la squadra nel momento più delicato. Ma tutto dipenderà anche da cosa farà la Juventus, attualmente a un solo punto di distanza e impegnata in una trasferta insidiosa sul campo del Venezia.

I giallorossi dovranno affrontare il Torino in casa granata, e non sarà una passeggiata. Ma a rendere tutto più significativo sarà l’ultima panchina da allenatore per Ranieri, che al termine della stagione lascerà per sempre la carriera da tecnico. Lo ha detto, lo ha ribadito, e stavolta non ci saranno dietrofront: ad attenderlo c’è un ruolo da consulente per i Friedkin, con i quali ha già iniziato a collaborare in silenzio.

Già nei giorni scorsi, infatti, Ranieri ha consegnato alla proprietà una lista di candidati per la sua successione. Il nome del prossimo allenatore della Roma sarà svelato a breve, forse già entro la prossima settimana. La società vuole arrivarci con chiarezza, che si giochi la Champions o meno, e Ranieri lo ha spiegato senza giri di parole: “Il progetto resta ambizioso, vogliamo riportare la Roma a giocarsi sempre l’Europa che conta.”

E mentre il club guarda al futuro, c’è chi non riesce a gestire il presente. A Trigoria è infatti riesploso un caso che riporta la memoria a una delle figure più discusse del passato giallorosso. Una figura che ha segnato, nel bene e nel male, una parte della storia recente della Roma, tra lampi di genio e improvvisi blackout.

Genio e sregolatezza: quando il talento diventa un peso

Nella storia del calcio, come in quella di ogni altro ambito, il talento puro può essere un dono o una condanna. Dipende da come lo si gestisce, da chi lo ha e da chi lo allena. In questo senso, il calcio ha visto passare tanti fuoriclasse tormentati, ma pochi come Antonio Cassano hanno incarnato così bene la figura del talento indisciplinato. L’attaccante di Bari Vecchia, oggi lontano dal campo, resta un simbolo di ciò che si può ottenere – o perdere – a seconda delle scelte fatte.

Le “cassanate” sono diventate un fenomeno lessicale prima ancora che sportivo. E proprio ieri, come un flashback, a Trigoria si è rivissuto uno di quei momenti di frizione tra genio e autorità. Era l’epoca di Fabio Capello sulla panchina romanista, e Cassano non era nuovo a scontri con il tecnico friulano. Durante una seduta in preparazione alla gara contro il Perugia, il barese si lasciò andare a giocate leziose non gradite all’allenatore, che non esitò a richiamarlo con un gelido: “Non sei Maradona.”

Il giorno della rottura: Capello e quel “coniglio” in campo

Cassano, colpito nell’orgoglio, smise di allenarsi e si sedette in panchina. Poi si alzò, si incamminò verso gli spogliatoi e a quel punto Capello esplose: “Dove vai? Solo i conigli scappano.” Una frase rimasta celebre nel vocabolario del calcio italiano. Il faccia a faccia non avvenne subito. Cassano si sfogò con Galbiati, il vice allenatore, poi andò via da Trigoria. La mattina seguente si ripresentò per la rifinitura, come se nulla fosse, e fu regolarmente in campo il giorno dopo.

Quell’episodio non fu un caso isolato. Dalle assenze agli allenamenti, agli screzi con l’Under 21 e alle polemiche con i tecnici, Cassano ha sempre seguito un copione tutto suo. Eppure, ogni volta, bastava un tocco, un assist, un gol impossibile per far dimenticare tutto. Ecco perché, anche oggi, nei momenti più delicati della Roma, qualcuno torna a chiedersi: quanto costa, davvero, il talento? E quanto vale, davvero, la disciplina?