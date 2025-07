SEI SOVRAPPESO: scintille in casa Milan | Allegri ai ferri corti con un top player

Massimiliano Allegri è ai ferri corti con un giocatore titolarissimo. Calciatore del Milan trovato in sovrappeso.

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri prende man mano forma tra entusiasmo e tante incognite. Il tecnico toscano è tornato con idee chiare e obiettivi ben definiti. A partire dal modulo, che sembra puntare su solidità e ripartenze. Passando per la solita mentalità da tecnico vincente.

Sul mercato, i rossoneri si sono mossi con decisione. Sono arrivati rinforzi in due reparti in particolare, puntando su esperienza e qualità. Il club vuole tornare competitivo in Italia e in Europa. L’ultima fallimentare stagione va assolutamente cancellata. Tra i nuovi volti, spiccano tre nomi.

Il primo è sicuramente l’acquisto di lusso Luka Modric, arrivato dopo la lunghissima e gloriosissima esperienza al Real Madrid. L’ex pallone d’oro vestirà rossonero. Di certo la sua presenza a Milanello ha riacceso l’entusiasmo nei tanti tifosi del Milan. ma non è l’unico centrocampista arrivato

Allegri ha chiesto e ottenuto un altro centrocampista di prospettiva: si tratta di Samuele Ricci. Il 23enne centrale della Nazionale italiana, è stato prelevato dal Torino per una cifra importante: 23 milioni di euro. Assieme a Modric andrà a formare un centrocampo estremamente tecnico.

I nuovi acquisti

Inoltre, il Milan, si è assicurato le prestazioni sportive di Terracciano per la porta. Insomma appare evidente che Allegri vuole il massimo dalla propria rosa e cercherà di riportare il Milan ad alti livelli. L’ultima stagione terminata senza alcun piazzamento utile per le coppe europee, va cancellata e migliorata.

Non mancano però i primi malumori nello spogliatoio e sono circolate delle prime voci e delle prime immagini che avrebbero destabilizzato l’ambiente. C’è un giocatore in particolare che è apparso tutt’altro che in forma e che ha generato scalpore nelle ultime ore perché si tratta di uno dei titolarissimi.

Il fuori forma

E’ circolata una foto che ha fatto discutere. Un’immagine in cui un giocatore sembra fuori forma, quasi appesantito. Sui social, le polemiche non si sono fatte attendere. Il protagonista è Maignan, finito al centro dell’attenzione mediatica. Secondo molti, lo scatto lo ritrarrebbe in condizioni fisiche preoccupanti.

Ma la realtà potrebbe essere totalmente differente. Dalle immagini degli ultimi allenamenti apparse sulla pagina Instagram di bornacmilan, infatti, Maignan appare tonico. Scatti e video lo mostrano agile e reattivo, come ci ha abituati. Probabile che si sia trattato solo di un gioco di luci e prospettive.