SEI OBBLIGATO A CONVOCARLO: Spalletti avvisato dalla Federazione | A giugno torna in nazionale

L’Italia manca la Final Four di Nations League e riparte dalle certezze: tra queste, un nome torna a farsi sentire con forza.

La doppia sfida contro la Germania si è rivelata fatale per la Nazionale di Luciano Spalletti, che ha mancato l’accesso alla Final Four di Nations League. Due sconfitte che pesano, non solo sul morale ma anche sul futuro: gli azzurri finiscono nel girone da cinque squadre per le qualificazioni al Mondiale 2026, a differenza dei tedeschi che, forti del successo, sono stati inseriti in un gruppo da quattro.

Questo cambia gli equilibri e, di conseguenza, anche la preparazione. Le avversarie dell’Italia saranno Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Le quattro si sono già affrontate nelle prime due giornate del girone, mentre l’Italia farà il suo esordio il 6 giugno in trasferta contro la Norvegia, e poi il 9 giugno ospiterà la Moldavia. Una fase cruciale, che si incrocerà con l’inizio del Mondiale per Club, in cui Inter e Juventus saranno protagoniste.

La pressione è tutta su Spalletti, chiamato a ricostruire entusiasmo e certezze dopo una serie di prestazioni altalenanti. Il gruppo sembra solido, ma non è ancora completo.

In molti si chiedono: chi potrà dare quel qualcosa in più per affrontare un girone insidioso e conquistare un pass per Stati Uniti, Canada e Messico?

Il ritorno degli esclusi

A Bologna, intanto, c’è un giocatore che sta mettendo tutti d’accordo. Con il gol segnato domenica sera, Riccardo Orsolini è arrivato a quota 12 reti in campionato, ad appena un passo dallo storico record di Alberto Gilardino nella stagione 2012-13. Un traguardo che racconta più di qualsiasi parola l’impatto devastante dell’esterno rossoblù nella stagione in corso.

Spalletti lo ha ignorato più volte nelle convocazioni, preferendogli profili più giovani o tatticamente duttili. Ma ora, davanti all’evidenza, sembra davvero difficile lasciarlo ancora fuori. La federazione stessa, secondo indiscrezioni vicine all’ambiente azzurro, avrebbe fatto sapere al CT che l’esclusione di Orsolini potrebbe rivelarsi un errore difficile da giustificare. E a giugno, in occasione delle prime sfide di qualificazione, il suo nome potrebbe finalmente tornare tra i convocati.

A Bologna c’è aria di casa: il protagonista assoluto

La città di Bologna vive un sogno. Con Vincenzo Italiano in panchina, la squadra ha trovato equilibrio, qualità e risultati. Un mix perfetto tra programmazione e passione, con uno spogliatoio unito e una tifoseria sempre più coinvolta. In questo contesto, Orsolini è diventato ben più di un giocatore chiave: è l’anima della squadra.

Divertimento, istinto, concretezza. Orsolini ha tutto ciò che serve per fare la differenza anche in Nazionale. L’Italia è attesa da un percorso complesso, con una qualificazione mondiale da conquistare in un girone insidioso. Lasciare fuori uno dei giocatori più in forma del nostro campionato sarebbe un lusso che Spalletti non può più permettersi. A giugno, quando l’Italia scenderà in campo a Oslo, ci si aspetta anche lui in quella lista. Perché il campo parla chiaro, e in certi casi — come questo — non si può proprio ignorare.