Se vengo a Napoli mi porto il mio fedelissimo: Allegri avvisa ADL | Ecco la prima richiesta

Il futuro di Conte è in bilico e De Laurentiis pensa già al dopo: il nome in cima alla lista è quello di un ex Juventus. E inizia a circolare anche un nome a sorpresa.

Dopo appena una stagione, l’avventura di Antonio Conte al Napoli potrebbe già essere giunta al capolinea. La scintilla tra il tecnico salentino e l’ambiente partenopeo non è mai davvero esplosa, e i risultati altalenanti hanno riacceso i dubbi della società. Il presidente Aurelio De Laurentiis, che da anni sogna di portare il Napoli ai vertici anche in Europa, non vuole perdere terreno e sta valutando il da farsi.

La priorità è mantenere alta l’asticella. Nessuna rivoluzione lenta, nessun progetto a lungo termine fatto di giovani da far maturare. Il Napoli vuole vincere, subito. E per farlo, ADL ha bisogno di un tecnico che sappia gestire grandi pressioni, uomini di spessore e che abbia esperienza in Champions League. Un identikit preciso, che secondo i ben informati combacia con un nome in particolare: Massimiliano Allegri.

Fermo dopo l’addio alla Juventus nel maggio 2024, Allegri è rimasto in attesa della chiamata giusta. Il tecnico livornese ha nel suo palmarès sei scudetti, cinque Coppe Italia (record assoluto), e due finali di Champions League. È abituato a lottare per i vertici, e la prospettiva di guidare una piazza calda come Napoli potrebbe intrigarlo più di quanto si pensi. Fonti vicine alla dirigenza azzurra riferiscono che sarebbe il primo nome nella lista del presidente.

Allegri rappresenterebbe una rottura netta rispetto a Conte. Meno spettacolo, più concretezza. Meno fuoco mediatico, più gestione. E soprattutto una mentalità votata all’equilibrio, fondamentale per una squadra che in questa stagione ha mostrato troppe fragilità difensive. De Laurentiis ci pensa, mentre Conte osserva in silenzio.

Come potrebbe giocare il Napoli con Allegri

Il modulo preferito di Allegri è il 4-3-3, ma non disdegna il 3-5-2 nei momenti di difficoltà. A Napoli potrebbe valorizzare al meglio uomini come Anguissa, Lobotka e Zieliński, riscoprendone ruoli e compiti tattici. Difesa più coperta, transizioni rapide, attacco meno spettacolare ma più cinico. L’obiettivo? Ritrovare solidità e tornare subito in zona Champions.

Una delle idee tattiche su cui Allegri punterebbe è riportare equilibrio in mediana, con un centrocampo muscolare e intelligente. Da qui, secondo alcune indiscrezioni, nascerebbe anche un primo desiderio del tecnico toscano in caso di approdo in Campania.

La prima richiesta

Massimiliano Allegri, ovunque sia andato, ha sempre cercato di ricreare un suo “blocco” di fidati. E uno dei suoi fedelissimi per eccellenza è Paul Pogba. Nonostante i problemi recenti del francese, Allegri non ha mai smesso di considerarlo un leader tecnico e carismatico.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini all’ex tecnico juventino, Allegri avrebbe già fatto sapere che, se dovesse arrivare a Napoli, gradirebbe portare con sé Pogba. Un’idea che affascina De Laurentiis per l’impatto mediatico e tecnico, anche se restano da valutare le condizioni fisiche del centrocampista. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma le manovre sono iniziate. Napoli guarda avanti. E il futuro potrebbe parlare toscano.