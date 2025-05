Se sbaglia ancora è fuori: frattura insanabile in Ducati | Ultima chance per il pilota

Il clima in casa Ducati è sempre più teso, e qualcuno potrebbe pagare a caro prezzo gli errori.

La Ducati è diventata, negli ultimi anni, la regina indiscussa della MotoGP. La casa di Borgo Panigale ha costruito un progetto vincente, fondato su innovazione tecnica, strategia sportiva e una scuderia sempre più competitiva. Dopo anni di rincorsa, la Desmosedici è ormai sinonimo di prestazioni, solidità e vittorie.

Un cambiamento radicale, costruito passo dopo passo. Dalle stagioni difficili ai titoli mondiali, Ducati ha saputo interpretare l’evoluzione del motociclismo moderno meglio di chiunque altro. L’equilibrio tra potenza e guidabilità, unito alla capacità di adattarsi a ogni circuito, ha reso la rossa italiana il riferimento per piloti e avversari.

E proprio il parco piloti è uno dei punti di forza del team. Pecco Bagnaia ha rappresentato l’uomo-simbolo di questo nuovo ciclo, capace di portare il tricolore sul tetto del mondo. Ma l’arrivo di Marc Marquez ha acceso i riflettori e, inevitabilmente, anche le tensioni interne.

Il campione spagnolo è approdato in Ducati con grandi aspettative. Forte del suo talento e desideroso di rilancio dopo gli anni difficili in Honda, Marquez ha accettato la sfida con determinazione. Ma i risultati, finora, sono stati altalenanti, e alcuni episodi stanno mettendo in discussione il suo percorso.

Il team sotto pressione, i piloti nel mirino

Le ultime gare hanno mostrato un Marquez veloce, ma ancora troppo incline all’errore. Le cadute ad Austin e Jerez, in momenti cruciali della corsa, hanno riaperto il dibattito sulla sua gestione delle gare e sul suo approccio. Un comportamento che, all’interno del box Ducati, ha sollevato più di qualche malumore.

Il team manager Davide Tardozzi non ha usato giri di parole nel commentare la situazione. Intervistato da Sky, il dirigente ha espresso tutto il suo disappunto per l’atteggiamento del pilota spagnolo: “Le sue due cadute in gara sono frutto di un rilassamento. Ad Austin ha fatto due giri veloci per staccare Bagnaia, aveva 2 secondi di vantaggio, mentre ieri, dopo quella battaglia al secondo giro con Pecco, al terzo giro ha deciso di rallentare. Spero che non ne farà più di questi errori”.

Parole forti, clima teso: il futuro è in bilico

Non è passato inosservato nemmeno un altro passaggio chiave del suo intervento: “Il 37.5 fatto a fine gara con la carena che lo limitava nelle curve a sinistra, essendo un po’ aperta e toccando sull’asfalto, dimostra che Marc aveva un gran passo gara”. Una frase che evidenzia quanto ci si aspettasse di più da lui, anche a livello mentale.

Un avvertimento, forse l’ultimo, prima di decisioni drastiche. In un team come Ducati, la competitività è altissima e la pazienza ha un limite. Marquez è chiamato a rispondere subito in pista: una nuova caduta o un errore evitabile potrebbe compromettere definitivamente la sua esperienza in rosso. E stavolta, nessuno sarebbe disposto a perdonare.