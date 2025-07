Se n’è andato all’improvviso e in circostanze strane: Napoli in lutto | Era giovanissimo

Tutto il Napoli in lutto: è scomparso all’improvviso il giocatore in circostanze da chiarire. Era molto giovane.

Una tragedia ha sconvolto Napoli e i tifosi del Napoli. Anche e soprattutto il mondo della musica internazionale, ha perso un artista italiano che si trovava ad Ibiza. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 luglio. Il decesso è avvenuto in circostanze tutt’ora poco chiare, suscitando non solo dolore ma anche e soprattutto interrogativi.

L’uomo in questione aveva solamente 35 anni e si era fatto notare per il suo immenso talento. Dopo una laurea in Economia e un periodo vissuto a Londra, si trasferì a Ibiza per coltivare la sua passione per la musica. E non a caso in quel periodo iniziò a costruire il proprio nome nella scena musicale.

Si specializzò particolarmente nei generi house e tech-house diventando uno dei DJ più apprezzati del panorama locale. Poi la morte inattesa e improvvisa avvenuta qualche giorno fa. E gli interrogativi oltre che i sospetti, stanno logorando la famiglia che non a caso continua ad avere forti dubbi sull’accaduto.

Secondo quanto emerso, la polizia spagnola era intervenuta nella sua abitazione a causa di una festa eccessivamente rumorosa. E proprio il presunto intervento, avrebbe causato un avvicendarsi di situazioni diventate poi una tragedia. I familiari non a caso, hanno sporto denuncia contro la Guardia Civil.

Le gravi accuse

La famiglia ha accusato gli agenti di responsabilità diretta nella morte. Accuse pesantissime. Hanno anche chiesto l’apertura di un’indagine per omicidio volontario coinvolgendo la procura di Napoli. E le parole del padre, rilasciate a Repubblica, sono state durissime, e ricche di tristezza visto il momento di lutto.

“Lo hanno massacrato, ora è necessario che si faccia giustizia”. Le autorità italiane al momento stanno seguendo con estrema attenzione quello che è l’evolversi della situazione per capire come e quando eventualmente intervenire. Resta il fitto mistero attorno a una morte che ha sconvolto anche gli appassionati del Napoli.

Il passato

Ad aver perso la vita infatti è stato Michele Noschese, conosciuto nel mondo della musica come DJ Godzi. Era diventato un punto di riferimento per i tanti appassionati, grazie soprattutto al suo carisma e alla sua bravura. E in passato Noschese, aveva fatto anche il calciatore, salvo poi lasciare il mondo del pallone per entrare in quello musicale.

Prima della musica, infatti, Noschese aveva dimostrato di saper giocare, e anche ad alti livelli, a calcio. Non a caso ha militato in importanti settori giovanili. Va citato il Benevento e soprattutto il Napoli. Il sogno calcistico per, venne presto abbandonato da Noschese: la sua più grande passione era la musica elettronica.