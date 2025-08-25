Scoppia il caso alla Pinetina: “Non volevo andare all’Inter” | Cacciato immediatamente dal centro sportivo
Non voleva sposare il progetto Inter. Così è scoppiato un vero e proprio caso ed è estato cacciato dal centro sportivo.
Aria di totale cambiamento in casa Inter e la situazione resta tutt’altro che serena. E’ stato addirittura allontanato dal centro sportivo il calciatore in maniera immediata poiché non voleva sposare il nuovo progetto portato avanti dai nerazzurri. Una situazione paradossale e inimmaginabile.
Si tratta di una vicenda scottante che ha ovviamente generato clamore e continua a farlo tutt’oggi. Una presa di posizione da parte della società e del giocatore stesso che hanno fatto discutere e genereranno ancora dibattitto. Stiamo parlando di una di quelle vicende in grado di spaccare uno spogliatoio.
E oltre a minare le basi di un gruppo, una vicenda del genere, è in grado di generare una eco mediatica tutt’altro che indifferente. Non a caso se ne parla frequentemente di quanto accaduto. Non si vede tutti i giorni uno sviluppo simile: un club che allontana un proprio tesserato rimane nella memoria collettiva.
Ed è destinato a rimanere un ricordo fisso nelle menti anche dei tanti supporters nerazzurri oltre che del protagonista dello sgradevole accaduto e della società stessa.
L’accaduto
La questione è avvenuta diverso tempo fa, ma la questione che ha coinvolto il giocatore e il club milanese rimarrà sempre attuale e verrà ricordata come una delle pagine più buie della storia dell’Inter. Arrivare a un’azione simile segna anche l’immagine della società nerazzurra che tutt’ora vorrebbe cancellare quanto accaduto.
Il giocatore non aveva intenzione di indossare la casacca dell’Inter, ma è stato quasi costretto. E questo ha portato a una reazione non indifferente. Il calciatore ha usato parole pesanti ed ha ammesso che non avrebbe mai voluto sposare il progetto interista.
Le parole
“Ho vissuto momenti brutti, come quando sono andato all’Inter. E di quella situazione, ancora oggi, ci ho capito ben poco: non ho capito il motivo per cui la Sampdoria mi ha allontanato, si erano venute a creare delle situazioni particolari, io non volevo andare all’Inter ma quando la società ti fa capire certe cose non puoi farci niente”.
“Non voglio alibi, ma non è stata una decisione mia. Oggi è una macchia nella mia carriera, avrei voluto vestire un’unica maglia per tutta la carriera e invece, per situazioni particolari sono dovuto andare all’Inter”. Queste le parole di Palombo che per un breve periodo indossò la casacca dell’Inter, riportate dalla pagina Facebook Veri Interisti.