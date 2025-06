Scoperta la ricevuta del bonifico: bustarella da 200mila euro per l’arbitro Chiffi | Serie A nella bufera

Gli arbitri, in un modo o nell’altro, sono sempre al centro della polemica, ma in questo caso si sta esagerando.

Luca Chiffi è un arbitro italiano di calcio, appartenente alla sezione AIA di Padova. Nato il 10 aprile 1984, ha debuttato in Serie A nel 2014, conquistando gradualmente la fiducia degli organi arbitrali grazie a prestazioni generalmente solide e una buona gestione della gara. Dopo anni di militanza in Serie B, ha ottenuto continuità nel massimo campionato italiano, diventando uno degli arbitri regolarmente impiegati in partite di medio-alto livello.

Dal punto di vista tecnico, Chiffi è noto per il suo stile rigoroso e talvolta controverso: tende a intervenire con decisione per mantenere l’ordine in campo, ma questa fermezza lo ha portato in più occasioni al centro delle polemiche. La sua gestione dei cartellini è spesso severa e ha suscitato critiche da parte di allenatori, giocatori e tifosi, soprattutto quando le sue decisioni sono sembrate sproporzionate rispetto all’episodio.

Chiffi è anche uno dei fischietti italiani abilitati all’utilizzo del VAR, sistema con il quale ha avuto un rapporto altalenante. In diverse partite, il suo operato è stato oggetto di analisi per interpretazioni non sempre lineari tra campo e tecnologia, alimentando discussioni sulle sue capacità di lettura dei momenti chiave del match.

Nonostante le critiche, è stato designato in più occasioni per gare delicate, a testimonianza della considerazione di cui gode presso l’AIA. Tuttavia, per una parte del pubblico e della critica sportiva, il suo arbitraggio resta divisivo: preciso e autorevole per alcuni, troppo fiscale e poco empatico per altri.

Chiffi, stipendio da capogiro

Chiffi percepisce uno stipendio lordo annuo di 208 mila euro, cifra che lo colloca tra gli arbitri italiani più retribuiti. Questo importo include il fisso stagionale e i compensi per le presenze in campo, sia come arbitro centrale che al VAR.

Una retribuzione significativa, giustificata formalmente dalla professionalizzazione del ruolo e dalla responsabilità crescente legata all’introduzione della tecnologia in campo. Tuttavia, la somma ha acceso il dibattito nel mondo del calcio italiano.

Polemiche dopo gli errori

Negli ultimi mesi, il rendimento della classe arbitrale è finito spesso sotto accusa per decisioni controverse, e Chiffi non ha fatto eccezione. Alcuni suoi recenti errori in gare chiave hanno scatenato le proteste di club, tifosi e commentatori sportivi. In questo contesto, i 208 mila euro lordi percepiti annualmente sono stati giudicati da molti addetti ai lavori come eccessivi rispetto alla qualità delle prestazioni offerte. La bufera mediatica che ne è seguita ha riaperto il dibattito sulla meritocrazia all’interno dell’AIA e sulla reale efficacia della VAR.

Mentre c’è chi difende la professionalità di Chiffi e sottolinea la complessità del ruolo arbitrale, altri invocano maggiore trasparenza nei criteri di selezione e valutazione dei direttori di gara. La questione dello stipendio è così diventata simbolo di un malcontento più ampio verso il sistema arbitrale italiano, spesso accusato di scarsa autocritica e di non assumersi responsabilità chiare nei momenti decisivi.