Scommetteva sulle partite di calcio, Gigi Buffon nel mirino | Il compagno di squadra lo spiava sull’iPad: clamoroso scandalo

La piaga delle scommesse d’azzardo è sempre più dilagante, per questo bisognerebbe essere un esempio positivo.

Il coinvolgimento dei calciatori nel mondo delle scommesse rappresenta una problematica ricorrente nel calcio professionistico. Nonostante i regolamenti sportivi vietino espressamente ai tesserati di scommettere su eventi calcistici, alcuni atleti continuano a infrangere queste norme, mettendo a rischio la propria carriera e l’integrità dello sport. Recentemente, diversi giocatori di Serie A sono stati indagati per aver partecipato a scommesse su piattaforme illegali, sollevando preoccupazioni sulla diffusione di queste pratiche nel calcio italiano.

Le sanzioni per i calciatori coinvolti in attività di scommesse possono essere severe. Oltre alle possibili conseguenze penali, che includono multe e, in alcuni casi, procedimenti giudiziari, i giocatori rischiano squalifiche prolungate e l’esclusione dalle competizioni. La FIGC, attraverso l’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce il divieto assoluto per i tesserati di scommettere su partite organizzate nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA, con l’obbligo di denuncia per chi è a conoscenza di tali attività.

Le ragioni che spingono i calciatori a scommettere sono molteplici. Alcuni cercano l’adrenalina e il brivido del gioco d’azzardo, mentre altri possono essere influenzati da problemi personali o finanziari. In alcuni casi, la mancanza di consapevolezza delle regole o la sottovalutazione delle conseguenze possono portare a decisioni imprudenti. È fondamentale che le società sportive e le federazioni promuovano programmi di educazione e prevenzione per sensibilizzare gli atleti sui rischi associati alle scommesse.

Affrontare il problema delle scommesse nel calcio richiede un cambiamento culturale che coinvolga tutti gli attori del mondo sportivo. È essenziale creare un ambiente in cui l’integrità e la trasparenza siano valori fondamentali, e in cui i calciatori siano supportati nel prendere decisioni etiche e responsabili. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile preservare la credibilità del calcio e proteggere gli atleti dalle insidie del gioco d’azzardo.

L’accusa: «Buffon scommetteva sulla Série C»

Durante una trasmissione su SportTV, Felipe Melo ha raccontato un retroscena destinato a far discutere. Parlando del suo periodo alla Juventus, ha svelato che Gigi Buffon avrebbe scommesso su partite del campionato brasiliano di Série C mentre si trovava in ritiro: «Si sedeva col computer o l’iPad e mi chiedeva: “Amico, che ne dici di questa partita?”». Melo, tra ironia e incredulità, ha aggiunto: «Sì, scommetteva e ha vinto molti soldi, ma ha anche perso tanto. E non era l’unico, anche altri mi chiedevano consigli».

Le parole dell’ex centrocampista brasiliano aprono un fronte delicato, alimentando il dibattito sul rapporto tra i calciatori e il mondo delle scommesse. Se confermato, quanto dichiarato da Melo riguarderebbe un’epoca ormai lontana, ma la questione resta scottante, soprattutto in un momento in cui il tema delle scommesse nel calcio è più attuale che mai.

Il Codice parla chiaro: rischio squalifica

Le rivelazioni riportano l’attenzione sull’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, che vieta espressamente ai tesserati di scommettere, anche indirettamente, su eventi calcistici organizzati da FIGC, FIFA o UEFA. La violazione, secondo il comma 3 dello stesso articolo, comporta squalifiche non inferiori a tre anni e ammende non inferiori a 25.000 euro.

Nel caso di Buffon, l’oggetto delle presunte scommesse – il campionato brasiliano – rientra nei tornei ufficiali riconosciuti dalla FIFA. Diversa è la posizione di altri atleti recentemente coinvolti in inchieste simili, come Fagioli, che avrebbero puntato su sport differenti, andando comunque incontro a sanzioni pesanti. Il confine tra svago e illecito resta sottile, ma le regole, oggi più che mai, non lasciano margini di ambiguità.