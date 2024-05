Schira: “Manna sta lavorando per il Napoli, Meluso verso l’adddio. Ecco quando sarà presentato il nuovo allenatore”

Manna sarà il nuovo DS del Napoli, con Meluso verso l’addio. Per l’allenatore si attende fine maggio, con Conte favorito su Pioli, Sarri e De Zerbi.

Il mercato del Napoli delinea sempre più i suoi contorni in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni del giornalista Nicolò Schira, Manna sarà il nuovo direttore sportivo mentre per la panchina bisognerà attendere ancora qualche settimana con Conte che rimane il nome più affascinante.

Manna Nuovo DS, Meluso verso l’Addio

“Non ci sono dubbi, manca solo l’ufficialità” ha dichiarato Schira in merito all’arrivo di Manna dalla Juventus come nuovo ds del Napoli. L’ex bianconero arriverà per ricoprire il ruolo lasciato vacante da Giuntoli, con Meluso che dovrebbe invece salutare: “Non resterà, il suo ruolo sarà coperto da Manna”.

Nuovo Allenatore, Attesa per Fine Maggio

Sul fronte allenatore, Schira non ha dubbi: “Il Napoli ha imparato la lezione della scorsa estate, credo che per fine maggio potremo avere il nome”. Conte rimane il profilo più suggestivo anche se bisognerà valutare l’opportunità di una presentazione separata dal lancio del film “Sarò con Te”.

Pioli in Risalita, Occhio anche a Sarri e De Zerbi

Oltre all’ex ct, rimangono vive le candidature di Pioli e Italiano anche se quest’ultimo ha perso quota. Attenzione poi alle possibili sorprese last minute come i nomi di Sarri e De Zerbi, con il tecnico del Brighton che resta un’opzione per il suo calcio propositivo.