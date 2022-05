Scamacca: Napoli protagonista, De Laurentiis contatta il Sassuolo: prezzo e dettagli

Il Napoli cerca Gianluca Scamacca del Sassuolo, il giocatore può lasciare il club neroverde a fine stagione ma si sa che quel tipo di botte è sempre molto cara. Secondo Gazzetta dello Sport, però Aurelio De Laurentiis si sta muovendo in prima persona per trattare Scamacca con il Sassuolo. Questo è un buon segnale, anche se fa capire come ci sia la reale possibilità che Osimhen sia ceduto. Con gli almeno 100 milioni di euro incassati per il nigeriano, allora il club azzurro avrebbe ampia possibilità di spesa per prendere Scamacca che piace moltissimo anche all’Inter.

Scamacca-Napoli: le cifre

Sul giocatore c’è l’interesse anche del Newcastle che a livello economico può spiazzare tutti offrendo almeno 50 milioni di euro per il giocatore. Ma il Napoli per Scamacca si è posizionato in prima fila. Secondo Gazzetta dello Sport c’è già stato un primo approccio tra De Laurentiis e Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo: le cifre dell’affare Scamacca sono alte, si può chiudere tra i 40 ed i 45 milioni di euro. L’idea di Scamacca è quella di restare in Italia, quindi la soluzione campana non è da escludere, così come non si può lasciare fuori l’Inter, soprattutto se Lautaro Martinez dovesse essere immolato sull’altare delle plusvalenze.