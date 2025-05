SBAAAM PEREZ: ritorno in grande stile in F1 | Non solo la Cadillac: lo vogliono altri due team

Il mercato piloti per il 2026 è già bollente e un nome su tutti scuote il paddock.

La stagione 2025 di Formula 1 è entrata nel vivo tra colpi di scena, duelli spettacolari e strategie che stanno riscrivendo le gerarchie. Le nuove regolamentazioni aerodinamiche e l’introduzione dei carburanti completamente sostenibili hanno rivoluzionato il comportamento delle monoposto, portando team e piloti a una fase di adattamento tutt’altro che semplice. E mentre in pista infuriano le battaglie, fuori dal tracciato si inizia a disegnare il futuro.

Ferrari e Mercedes provano a chiudere il gap con Red Bull, mentre Aston Martin conferma le sue ambizioni. Il Mondiale 2025 è ancora apertissimo: Leclerc ha ritrovato costanza, Hamilton – nella sua ultima stagione da titolare – regala lampi di classe pura, mentre Norris e Piastri tengono alta la bandiera della McLaren. Ma il vero fattore destabilizzante potrebbe arrivare dal mercato.

Il 2026 segnerà una svolta epocale con l’ingresso di nuovi costruttori e un calendario ampliato. Audi e Cadillac, pronte a debuttare con progetti ambiziosi, stanno già lavorando sottotraccia per costruire line-up competitive. E in questo contesto, ogni mossa può fare la differenza: ingaggiare un pilota di esperienza e talento potrebbe risultare decisivo per l’esordio.

I riflettori si accendono così su un nome che molti davano ormai fuori dai giochi: Sergio Pérez. Dopo la separazione con Red Bull al termine del 2024, il pilota messicano sembrava destinato a lasciare definitivamente la griglia, ma il 2025 potrebbe essere solo un anno di pausa prima del grande ritorno.

Il Messicano che fa gola a mezza Formula 1

Come riportato da Autosport, Sergio Pérez è entrato nel mirino di ben tre scuderie per la stagione 2026. Tra queste, Cadillac sarebbe in pole position per aggiudicarselo, proponendogli un contratto triennale che rappresenterebbe non solo un ritorno in F1 per Checo, ma anche il centro di gravità per il progetto statunitense.

Il team americano, supportato da General Motors, crede fortemente nelle doti del messicano per guidare la crescita della squadra. L’esperienza, la capacità di gestire la pressione e una visibilità commerciale importante in tutto il continente americano rendono Pérez il profilo ideale per una nuova avventura ad alto rischio ma anche ad alto potenziale.

Ma Cadillac non è sola nella corsa a Pérez

Fonti vicine al paddock parlano di almeno altri due team interessati. I nomi restano top secret, ma si ipotizzano contatti con una squadra di metà classifica e una delle big in cerca di un secondo pilota affidabile. La concorrenza è agguerrita e ogni giorno può cambiare gli equilibri.

Intanto, Pérez resta silenzioso, concentrato sugli allenamenti e sulla scelta giusta per rilanciarsi. La sua esperienza in Red Bull – tra podi, pressioni e sacrifici – lo ha reso un pilota maturo e completo. Il suo ritorno potrebbe non essere solo una comparsata, ma una nuova occasione per scrivere un’altra pagina importante della sua carriera.