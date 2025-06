Sarà lo scippo del secolo: ADL si prende il gioiellino della Juve | Il ragazzo ha già dato l’ok

Il Napoli cerca di piazzare il colpo per il centrocampo, il talento cresciuto alla Juventus piace molto a Conte.

Il Napoli sta attuando un’intensa opera di rafforzamento della difesa, con l’arrivo già ufficializzato di Luca Marianucci dall’Empoli. Parallelamente, il club azzurro monitora con attenzione i profili di Sam Beukema del Bologna e Giorgio Scalvini dell’Atalanta, considerati potenziali rinforzi di alto livello per la retroguardia.

Contemporaneamente agli acquisti, il Napoli ha perfezionato alcune operazioni in uscita: si registrano le cessioni definitive di Natan al Betis. Sul fronte delle conferme, Juan Jesus ha rinnovato il proprio contratto, garantendo esperienza e continuità al reparto.

Sul fronte offensivo, il Napoli sta valutando diversi profili per rimpiazzare eventuali partenze eccellenti. Tra i nomi che circolano spiccano Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, il bomber del Liverpool Darwin Núñez, e l’ex Lille Jonathan David. Un altro nome emerso è quello di Ademola Lookman dell’Atalanta, valutato circa 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda le uscite in attacco, si profila il possibile addio di Giovanni Simeone, che interessa a Torino, Bologna e Udinese. Anche Cyril Ngonge potrebbe lasciare il club, in quanto non sembrerebbe pienamente in linea con il progetto tecnico di Conte. Il Napoli punta a un restyling equilibrato della squadra, utilizzando i proventi delle cessioni per finanziare gli innesti strategici.

Colpi a centrocampo

l Napoli è a un passo dal definire due colpi cruciali per il suo centrocampo. Il primo, Kevin De Bruyne, è ormai in dirittura d’arrivo: un contratto biennale (più opzione) da circa 5,5 milioni netti a stagione, più bonus, è pronto. L’affare, quasi concluso dopo le visite mediche attese a breve, mira a portare la sua creatività e visione al centro del progetto.

Parallelamente, il club sta concretizzando l’acquisto di Yunus Musah dal Milan. Le trattative sono a uno stadio molto avanzato, con un’intesa verbale raggiunta per circa 25 milioni di euro. L’arrivo del centrocampista americano è visto come una mossa strategica per potenziare ulteriormente la mediana azzurra.

Idea ex Juventus

Enzo Barrenechea, giovane centrocampista argentino classe 2001, ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Juventus. Dopo diverse esperienze in prestito per maturare, è stato ceduto a titolo definitivo al club olandese Willem II. Barrenechea è riconosciuto per le sue doti di interdizione, l’eccellente visione di gioco e un dinamismo notevole.

Il Napoli sta monitorando con attenzione Barrenechea, considerandolo un profilo promettente per rafforzare il centrocampo negli anni a venire. Le sue caratteristiche, in particolare la capacità di recuperare palloni, lo rendono adatto sia a ruoli più difensivi sia a compiti di costruzione. Il club partenopeo lo vede come un talento da sviluppare.